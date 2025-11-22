Bolsonaro encarcelado en Brasil: intentó romper su tobillera electrónica para escapar

La Corte Suprema de Brasil dio un giro inesperado al ordenar el «traslado inmediato» del expresidente Jair Bolsonaro a prisión, ante la posibilidad de una fuga inminente.

Este sábado, la Corte Suprema tomó medidas extraordinarias al ordenar la detención del exmandatario, quien se enfrentaba a un potencial intento de fuga. De acuerdo con informes, Bolsonaro habría intentado desactivar su tobillera electrónica como parte de su plan de escape durante una vigilia organizada por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro.

Operativo Policial en Brasilia

El ex presidente, que se encontraba bajo arresto domiciliario en Brasilia tras ser condenado a 27 años de prisión, fue sorprendido por un equipo de la Policía Federal alrededor de las 6 de la mañana. La operación buscaba cumplir la resolución judicial emitida por la Corte Suprema, que enfatizaba la necesidad de salvaguardar el orden público.

Detalles de la Prisión Preventiva

El tribunal decidió aplicar la prisión preventiva a Bolsonaro un día después de que su defensa solicitara que se le permitiera cumplir su condena en casa por razones médicas. Este cambio de situación dejó en claro la gravedad de las alegaciones en su contra, que incluyen un intento de golpe de Estado en 2022 tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio «Lula» da Silva.

La Causa Judicial Contra Bolsonaro

El 11 de septiembre, la Primera Sala del Supremo sentenció a Bolsonaro por intentar mantener su control sobre el gobierno mediante presiones a ministros y altos mandos militares. Este fallo marcó la culminación de un proceso judicial en el que se le acusó de dirigir una estructura criminal tras su derrota electoral.

Condenas a sus Aliados

Además de Bolsonaro, otros involucrados, como Alexandre Ramagem, ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia, también enfrentan penas severas, acumulando en total más de un siglo de prisión. Este grupo fue condenado por varios delitos relacionados con el intento de golpe y la abolición del estado democrático de derecho.

Desenlaces Inminentes

Con la medida de la Corte, la incertidumbre en torno al futuro de Bolsonaro y sus aliados se ha intensificado. Las investigaciones continúan, y la proyección es que se inicien los trámites necesarios para hacer efectiva la condena en las próximas semanas, una situación que desata un amplio interés mediático y social en Brasil y más allá de sus fronteras.

La atmósfera política en Brasil se mantiene tensa, mientras los ciudadanos observan a la espera de los próximos movimientos judiciales y las reacciones de Bolsonaro y sus defensores.