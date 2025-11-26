Bomberos de Santa Ana sofocan incendio que amenazaba el monte nativo

Un incendio en las cercanías de las Reducciones Jesuíticas de Santa Ana puso en alerta a las autoridades, pero gracias a la rápida intervención de los bomberos, la situación fue controlada sin consecuencias graves.

Intervención Oportuna de los Bomberos

El incendio se desató alrededor de las 17 horas del martes, cuando la División Bomberos de Santa Ana recibió el aviso de un foco ígneo en una amplia zona de vegetación. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que las llamas se desplazaban, alimentadas por los vientos, hacia un sector de monte nativo.

Peligro Evitado

Desde el Ministerio de Gobierno informaron que “el fuego amenazaba con propagarse hacia el monte nativo”, sin embargo, aseguraron que “no se registraron lesionados ni daños en viviendas” en la zona afectada.

Estrategia de Control

Para combatir el incendio, la guardia completa activó un operativo de ataque inicial en infantería, utilizando mochilas forestales y herramientas de zapa. Este trabajo coordinado permitió contener y extinguir las llamas en aproximadamente una hora, evitando daños mayores.

Las llamas consumieron alrededor de cinco hectáreas de maleza, y los equipos de emergencia continuaron trabajando de manera preventiva para asegurar la zona, eliminando todos los puntos calientes y garantizando la seguridad del área.