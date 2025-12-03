Bonaerense: El rincón que conquistó el Mundial de Turismo Rural 2025

Un vibrante certamen donde más de 12,000 votantes decidieron que la Laguna de Gómez en Junín es el destino rural más destacado de Argentina, en una competencia que comenzó con 64 encantadores sitios.

Un triunfo colectivo en el corazón de Buenos Aires

En una final muy disputada, la Laguna de Gómez se alzó como ganadora del Mundial de Turismo Rural, un evento que este año contó con la participación más numerosa hasta la fecha. Con un 52% del total de votos, la comunidad de Junín demostró su compromiso al hacer campaña en redes sociales y motivar a amigos y familiares a votar.

El encanto de la Laguna de Gómez

Este destello de naturaleza, conocido por su amplísimo espejo de agua y sus atractivos paisajes, se convirtió en un epicentro de actividades al aire libre como kayaking, pesca y paseos en bicicleta. Ideal para pasar un día de descanso, la Laguna de Gómez también ofrece áreas de camping y espacios para disfrutar de fogones y reuniones familiares.

Un destino que se recupera y florece

A pesar de haber enfrentado desafíos debido a la sequía, la Laguna de Gómez volvió a brillar gracias a obras de renovación y una revitalización de su oferta gastronómica. Hoy, es un legado cultural y recreativo para todos los visitantes.

El Bosque Encantado queda cerca del título

En la otra esquina del certamen, el Bosque Encantado de General Belgrano mostró su potencial, siendo nuevamente un fuerte competidor. Su diversidad natural y espacios tranquilos para el esparcimiento cautivaron a muchos, quedando en un ajustado segundo lugar.

Rincones de paz y naturaleza

Con senderos sombreados ideales para caminatas y un sinfín de opciones para disfrutar de la flora local, este bosque sigue siendo un destino muy querido y apreciado por los viajeros de la región.

La Capilla Santa Lucía sorprende en el podio

El tercer puesto fue para la Capilla Santa Lucía, en Sierra Chica, que atrajo la atención por su mezcla de historia, espiritualidad y conexión con la naturaleza. Su destacada actuación en las semifinales planteó un desafío considerable a los destinos más conocidos.

Una celebración del turismo rural

Este Mundial evidenció la creciente participación de las comunidades en la promoción de su cultura y tradiciones. Los medios locales dieron amplia cobertura, y los municipios se unieron para impulsar su representación, resaltando la importancia del turismo rural para el desarrollo cultural y económico.

Noelia y Juan Pablo, creadores de Puebleando.arg, expresaron: “Este evento es una celebración de nuestras comunidades.” Con más de 300 destinos presentados, Puebleando.arg se ha consolidado como un punto de referencia en la promoción del turismo en Argentina, reflejando el rico patrimonio y la diversidad de sus pueblos.