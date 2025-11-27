Bonaerenses aprueban Presupuesto y ley impositiva, pero se frenan deuda para Kicillof

Título: La Cámara de Diputados de Buenos Aires Aproba el Presupuesto 2026 en Una Maratónica Sesión

Bajada: Tras intensas negociaciones y una larga sesión, la Cámara de Diputados de la provincia dio el visto bueno al Presupuesto 2026 y la nueva Ley Impositiva. Sin embargo, el endeudamiento solicitado por Kicillof aún deberá esperar.

En una maratónica sesión que se extendió por más de nueve horas, la Cámara de Diputados de Buenos Aires logró aprobar las leyes de Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva enviadas por el gobernador Axel Kicillof. A pesar de los avances y retrocesos en las negociaciones, el tema del endeudamiento quedó pendiente para una próxima reunión, programada para este viernes.

Un Paso Adelante para Kicillof

Los proyectos fueron trasladados al Senado provincial, que había comenzado su propia sesión «paralela» para cerrar la aprobación de las iniciativas gubernamentales. Después de dos años sin un Presupuesto formal, Kicillof cuenta ahora con la oportunidad de establecer una hoja de ruta, siendo la última aprobación registrada en diciembre de 2023.

El Compromiso de Endeudamiento Aún en Suspenso

La autorización para solicitar créditos por U$S 3.040 millones que el Gobernador había pedido quedará para un encuentro legislativo futuro. Cambios en los acuerdos previos generaron atrasos en las gestiones. Esta financiación es vista como crucial, ya que la provincia tiene compromisos con organismos de crédito por casi U$S 900 millones, que requieren atención inmediata.

El Fondo Especial para Municipios

Inicialmente, el gobierno provincial había propuesto garantizar un fondo especial de $ 300.000 millones para los 135 municipios a cambio del permiso para el endeudamiento; un acuerdo que despertó expectativas en la oposición, especialmente desde el PRO y el radicalismo. Sin embargo, esta propuesta fue desactivada, lo que complicó aún más las negociaciones.

Retos en la Negociación Legislativa

A pesar de que el Ejecutivo envió negociadores para convencer a las bancadas opositoras, el intento no tuvo éxito. Se prevé discutir el endeudamiento nuevamente el viernes o la semana siguiente. Para su aprobación, se necesita obtener dos tercios de voto de los presentes.

Aprobación del Presupuesto y Ley Impositiva

Finalmente, se logró el consenso necesario dentro del bloque oficialista y sectores dialoguistas para aprobar el Presupuesto, que estipula un gasto de 41,5 billones de pesos para 2026, así como la Ley Impositiva. Esta última incluye un aumento en la carga tributaria para las entidades bancarias, manteniendo inalteradas las alícuotas de otros sectores y los gravámenes sobre bienes patrimoniales.

Reacciones y Controversias

Juan de Jesús, representante del oficialismo, defendió la medida afirmando que “no se incrementa la presión impositiva”, sin embargo, críticos señalaron que el ajuste que deberán asumir las entidades financieras es considerable.

Perspectivas Futuras

La reciente semana, el gobierno había conseguido un dictamen de mayoría en comisión, lo que revela la complejidad de coordinar los intereses internos y externos. Se ha planteado la creación de nuevos cargos en el Banco Provincia, provocando fricciones dentro de la oposición, especialmente en relación a la expansión del gasto público.

Si el avance de las propuestas se materializa en la madrugada en la Cámara de Diputados, el Senado espera para convertirlas en ley antes de que finalice el día.