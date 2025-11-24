Borja Vilaseca revela su secreto para alcanzar la felicidad

En su camino hacia la autorrealización, Borja Vilaseca nos comparte su viaje personal, lleno de desafíos y descubrimientos sobre la verdadera esencia de la felicidad.

La vida de Borja Vilaseca se ha forjado en la adversidad. Desde sus inicios en una familia complicada, hasta enfrentar graves problemas de salud en su infancia, cada experiencia lo ha llevado a una profunda búsqueda interna. «Aprendí que la felicidad no es externa, sino un estado de conciencia», afirma.

Infancia y Desafíos Personales

Desde sus primeros años, Borja estuvo inmerso en situaciones críticas. A los 13 años, vivió momentos de violencia en su entorno familiar que le marcaron de por vida. «Fue una adolescencia dura», recuerda. Tras un accidente a los 16 años, se vio arrastrado hacia el alcohol y las drogas, tocando fondo a los 19. «Fue el inicio de mi búsqueda por entender mi propósito en la vida», explica.

Un Nuevo Enfoque sobre la Felicidad

En su reciente libro, Ser feliz es fácil, Borja proporciona un enfoque transformador para disfrutar de la vida. «Es un método que combina legados orientales con los más recientes hallazgos en neurociencia», detalla. Para él, la felicidad comienza cuando uno se libera del sufrimiento y empieza a mirar hacia adentro.

Reflexiones sobre el Estado de la Felicidad

– ¿Cómo definirías la felicidad hoy en día?

«Me he dado cuenta de que nuestra búsqueda de felicidad se basa en ideales socialmente construidos que no siempre son reales. Las redes sociales han multiplicado esta crisis, mostrando solo un rostro idealizado que distorsiona la verdad. Aprender a estar presente y conectado consigo mismo es clave», sostiene.

La Serenidad como Nueva Meta

Para Borja, la serenidad ha tomado el lugar de la felicidad convencional. «La serenidad es el estado que emana de estar en contacto con nuestra esencia. Se requiere trabajo interno: meditación, autoexploración y la eliminación de creencias limitantes.» Según él, alcanzar la paz interna nos puede liberar del estruendo del mundo exterior.

Contracorriente hacia la Autenticidad

«El mundo actual a menudo glorifica la infelicidad, y ser feliz puede sentirse como un acto de rebelión», afirma. Es fundamental desconectarse de las presiones externas y hacer un trabajo personal para reconocer que la felicidad es un derecho natural. «Cuando nos alineamos con nuestra esencia, la felicidad fluye de manera orgánica», concluye.

La Clave está Dentro de Nosotros

«La felicidad no es el resultado de circunstancias externas, sino de un descubrimiento personal. Al deshacernos de lo que no somos, podemos abrazar nuestra verdadera naturaleza», enfatiza Borja. Al final, se trata de construir hábitos que fomenten una vida saludable, donde la felicidad emerge naturalmente.