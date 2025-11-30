Bornoroni Mobiliza a su Equipo: LLA Inicia su Camino hacia el 2027

En un emotivo encuentro en el Botánico de Córdoba, La Libertad Avanza, liderada por Gabriel Bornoroni, sienta las bases para su futuro en las elecciones de gobernador de 2027, con el respaldo de nuevos aliados y una hoja de ruta clara.

La Libertad Avanza (LLA) dio un paso significativo hacia su consolidación en la política provincial durante una jornada de trabajo que reunió a figuras claves del partido y nuevos aliados. Con la presencia del jefe de bloque en Diputados, Gabriel Bornoroni, y destacados dirigentes como Luis Juez y varios diputados electos, el encuentro fue un relanzamiento tras el éxito en las elecciones nacionales.

La jornada comenzó con una reunión privada, donde los líderes agradecieron el esfuerzo de los militantes que contribuyeron a la asombrosa victoria en Córdoba frente al exgobernador Schiaretti. Este encuentro, celebrado en el Botánico, incluyó un análisis detallado del desempeño electoral y un reconocimiento especial a los referentes provinciales, quienes fueron agasajados con un asado de camaradería por Bornoroni.

Nuevas Incorporaciones Fortalecen el Espacio

Con el paso de las horas, el evento tomó fuerza con la llegada de nuevas incorporaciones a La Libertad Avanza. Además de Luis Juez, se unieron a la causa políticos como Gonzalo Roca, quien ganó las últimas elecciones, y las futuras diputadas Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela y Laura Rodríguez Machado. Estos nuevos aliados, incluyendo a figuras como Cecilia Ibáñez y Luis Picat, prometen fortalecer el partido en su camino hacia el 2027.

También asistieron intendentes relevantes, como Sara Majorel, y la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero, lo que demuestra un creciente interés en el proyecto libertario. Soledad Carrizo, una de las nuevas caras del movimiento, ha sido destacada por su potencial para unir a referentes radicales en la provincia.

Visión y Estrategia para el Futuro

Los asistentes esperaban con entusiasmo escuchar la hoja de ruta de La Libertad Avanza hacia 2027. Aunque hubo un ambiente de optimismo y ambición por las candidaturas, se dejó claro que el enfoque principal debe ser el proyecto colectivo y no las aspiraciones individuales. Este mensaje fue enfatizado por Bornoroni, quien destacó la importancia de la estrategia y la disciplina en un momento crítico.

Los lineamientos discutidos indican que el partido se concentrará en construir un esquema electoral sólido. Aunque la competencia por la candidatura a gobernador ya está en marcha, no hay un claro favorito en la contienda. Bornoroni busca posicionarse como el candidato del “purismo libertario”, respaldado por su exitosa organización en las últimas elecciones, mientras que Luis Juez también espera recibir apoyo de Javier Milei para su próxima postulación.

La dinámica de las candidaturas se complica aún más con la posible participación del radical Rodrigo de Loredo, quien sigue observando desde fuera. El encuentro en el Botánico no solo fue un agradecimiento a los dirigentes, sino que también marcó el inicio de una intensa lucha por el control del poder provincial, ya de cara a las elecciones que se prevén para el primer cuatrimestre de 2027. Este proceso se desarrollará en un contexto político que seguramente estará muy polarizado por la contienda presidencial que se avecina.