Brendan Fraser revela que «La Momia 4» es su sueño de 20 años hecho realidad.

El carismático Brendan Fraser, conocido por sus épicas aventuras en el desierto y la lucha contra las momias, está listo para revivir su icónico papel en una nueva entrega de La Momia. Este proyecto ha sido un deseo tanto del actor como de sus seguidores.

En una reciente conversación con Associated Press, Fraser anunció que *La Momia 4* está en desarrollo, y contará la historia que ha mantenido en su corazón durante 20 años. En esta ocasión, el actor volverá a interpretar a Rick O’Connell, lo que ha generado una ola de entusiasmo entre los fans que veneran esta saga.

Un Sueño que se Hace Realidad

La última vez que Fraser estuvo en la piel de O’Connell fue en 2008, con *La Momia: la tumba del emperador Dragón*. A pesar de calificarse como “correcta”, Fraser ha expresado que no se alineaba con su visión original para la serie. “La película que yo quería hacer nunca se realizó”, reflexionó. Sin embargo, la buena noticia es que la historia que soñaba está finalmente en camino.

Entusiasmo y Expectativas Crecientes

“Es hora de darle a los fans lo que quieren”, afirmó. Su reciente triunfo en los premios Oscar por su papel en *La ballena* ha revitalizado su carrera, dejando a sus seguidores con renovadas esperanzas sobre el nuevo proyecto cinematográfico.

Un Toque de Misterio

Durante su conversación con Rotten Tomatoes, Fraser optó por mantener en secreto algunos detalles sobre la trama, invitando a los fans a esperar sorpresas. “Esta vez vamos a ser mucho más amables con los camellos. Espero poder volver y contarles más cuando tenga más información”, comentó.

Una Nueva Oportunidad para la Franquicia

Con el resurgimiento de Fraser en Hollywood, Universal Pictures ha decidido relanzar la franquicia de *La Momia*, especialmente después del decepcionante reboot de 2017 protagonizado por Tom Cruise. Los seguidores de la serie mantienen la esperanza de que este nuevo filme recupere la magia que la caracterizaba.

Críticas Constructivas del Pasado

Fraser no ha evitado criticar el reciente capítulo de la saga. “Era demasiado convencional, una película de terror. Debería ser emocionante, pero no terrorífica ni espeluznante”, dijo a Variety. Esta perspectiva abre las puertas a una nueva dirección para la serie, más alineada con el espíritu original.

¿Cuándo Podremos Ver La Momia 4?

Aunque *La Momia 4* está en movimiento, aún no hay detalles sobre su título definitivo ni una fecha de estreno. Los aficionados deberán ser pacientes mientras se desarrolla este emocionante proyecto cinematográfico.