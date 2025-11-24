Brisbane Azotada por ‘Granizo Gigante’: Tormentas Severas Dejan Miles sin Luz en Queensland

Miles de habitantes en Queensland se encuentran sin electricidad tras fuertes tormentas que desataron vientos destructivos, granizo de gran tamaño y intensas lluvias en la región sureste.

El Servicio Meteorológico informó que se registraron piedras de granizo de entre 6 y 8 centímetros en localidades como Tamrookum, Coombabah y Mount Tamborine, mientras que el Gran Área de la Costa Dourada también fue golpeada con granizos de hasta 9 centímetros de diámetro.

Advertencias de Tormenta y Condiciones Climáticas Extremas

Desde el mediodía del lunes, el Servicio Meteorológico alertó que “tormentas potencialmente peligrosas están ingresando en los suburbios del sur y este de Brisbane, con granizo ya observado. También son posibles vientos dañinos a destructivos.”

Situación Crítica en Brisbane

En el aeropuerto de Brisbane, se midieron ráfagas de viento de hasta 107 km/h y se contabilizaron más de medio millón de descargas eléctricas durante el fenómeno meteorológico.

La misma autoridad pronosticó que las tormentas continuarán durante el martes, con una alerta de clima severo activa para el noreste de Nueva Gales del Sur y el sureste de Queensland. “Prepárense para una nueva ronda de granizo, vientos intensos y lluvias que podrían provocar inundaciones repentinas,” afirmó el meteorólogo Dean Narramore.

Impacto en la Infraestructura

Más de 138,000 hogares en el sureste de Queensland se quedaron sin energía eléctrica, según relatos de Justin Coomber de Energex. Se han reportado alrededor de 300 líneas de electricidad caídas.

Respuestas Ciudadanas y Condiciones Adicionales

Residentes en la zona de Logan compartieron en redes sociales imágenes de enormes piedras de granizo, algunas superando los 8 centímetros. “No he visto granizo en Eagleby en los últimos cinco años,” comentó un usuario local.

Además, se ha emitido una alerta de ola de calor en el norte del estado, donde las temperaturas podrían alcanzar los 45 grados en los próximos días.