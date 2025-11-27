Buenos Aires aprueba el Presupuesto 2026: Rebajas en patentes y aumento del gasto social

La Cámara de Senadores de la provincia ha dado luz verde a un presupuesto clave que promete transformar el panorama financiero del próximo año, priorizando la asistencia social y la fiscalidad responsable.

En una sesión destacada, el Senado de Buenos Aires aprobó el Presupuesto 2026, gracias al apoyo casi unánime del oficialismo y sus aliados. Con una inversión proyectada de más de 43 billones de pesos, este plan marca el rumbo financiero de la provincia y se enfoca en la sostenibilidad fiscal, junto con una progresividad tributaria y el respaldo a los 135 municipios.

Ejes Centrales del Presupuesto

La nueva propuesta se articula en tres pilares cruciales: fortalecer el gasto social, impulsar la obra pública y asegurar la sostenibilidad fiscal en medio de un contexto económico complejo. Este enfoque permitirá llevar adelante acciones concretas en áreas prioritarias.

Inversiones que Marcan la Diferencia

La asignación de recursos se centra en proteger a los grupos más vulnerables y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Las partidas más significativas son:

Promoción y Asistencia Social: 1,7 billones de pesos Salud: 1,7 billones de pesos Seguridad: 1,4 billones de pesos

Estas áreas recibirán la mayor parte del presupuesto para implementar políticas inclusivas que fortalezcan la atención sanitaria y la seguridad pública.

Creación de un Fondo para Reclamar Deudas Nacionales

Un aspecto fundamental del nuevo presupuesto es la instauración del Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional. Este mecanismo permitirá a la provincia exigir la compensación por fondos no saldados por parte del gobierno nacional.

Los legisladores del oficialismo declararon que esta medida es “esencial para recuperar recursos que pertenecen a Buenos Aires”, los cuales se destinarán a potenciar programas en salud, educación y seguridad. Esto se produce en un contexto de tensiones entre la administración provincial y la Casa Rosada, en torno al financiamiento de diversas iniciativas y obras.

Continuaremos informando sobre el desarrollo de este importante tema.