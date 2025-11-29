Buenos Aires bajo alerta por lluvias: ¿Cuándo llega el sol?

Las tormentas hacen su aparición en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un pronóstico de cambios climáticos significativos que invitan a estar preparados.

Este fin de semana, la capital y sus alrededores se verán afectados por un notable descenso de temperaturas, con mínimas de 17 °C y máximas que alcanzarán los 20 °C. Las nubes dominarán el cielo y se anticipan lluvias desde la mañana, además de la posibilidad de tormentas aisladas por la tarde y lloviznas hacia la noche.

¿Cuándo cesarán las lluvias en el AMBA?

Domingo 30 de noviembre

Desde la madrugada, la posibilidad de chaparrones varía entre un 10% y 40%, incrementándose a medida que avance la mañana. La tarde traerá consigo las tormentas más intensas con una probabilidad que puede oscilar entre 40% y 70%. Las precipitaciones disminuirán al caer la noche, con temperaturas que fluctuaran entre 15° y 20°.

Lunes 1 de diciembre

El cielo seguirá cubierto, con mínimas de 17° y máximas que alcanzarán 23°.

Martes 2 de diciembre

Se espera un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas se moverán entre 15° y 25°.

Es importante mencionar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una probabilidad de tormentas aisladas entre 40% y 70% para los próximos días.