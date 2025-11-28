Bullrich se une a las críticas dirigidas a Chiqui Tapia

Patricia Bullrich arremete contra la AFA: Cruzada de críticas por el conflicto con Estudiantes

La exministra Patricia Bullrich se unió a las voces disidentes que critican al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por recientes decisiones polémicas que involucran al fútbol argentino.

La nueva controversia en el fútbol argentino. Tras la designación de Rosario Central como campeón de La Liga, Bullrich cuestiona la actuación de la AFA y da su apoyo al club Estudiantes de La Plata.

Crisis en la AFA: Bullrich y Milei se expresan contra Tapia En un contexto ya tenso, Bullrich lanzó sus críticas a través de Twitter, donde destacó que Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, «está con el hincha de verdad», mientras que Tapia «se alía con la casta y la mafia de siempre». La polémica se desató cuando la AFA sancionó a Estudiantes por haber recibido a Rosario Central con un pasillo de honor, acto que, según ellos, no se llevó a cabo adecuadamente.

Un enfrentamiento histórico entre el Gobierno y la AFA El conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno no es nuevo. Desde 2024, con la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas, las tensiones han ido en aumento. Javier Milei, quien ha manifestado su postura a favor de estas sociedades, también ha expresado su descontento respecto a la AFA en varias ocasiones.

El nuevo rol de la AFA y sus decisiones controvertidas La reciente decisión de declarar a Rosario Central campeón, no contemplada en el reglamento, provocó un aluvión de críticas. Esto llevó a la AFA a requerir que los jugadores de Estudiantes recibieran a sus oponentes con un pasillo, un gesto que fue ignorado en el momento del partido.

Las sanciones y la respuesta de la comunidad futbolística El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió sancionar a los once jugadores de Estudiantes que participaron en el «espaldazo» a Rosario Central, con una suspensión de dos partidos. Además, Verón fue inhabilitado durante seis meses. Esta decisión generó aún más descontento entre los hinchas y figuras del deporte.

Apoyo político y decisiones polémicas Javier Milei también mostró su apoyo hacia Estudiantes, resaltando su vínculo con el club y su identidad futbolística. En redes sociales, mostró la camiseta del «Pincha» junto a la frase “honor a la escuela de Don Osvaldo”, añadiendo así otra capa a la ya convulsa relación entre el fútbol y la política.