Bullrich y Petri han designado a sus sucesoras

La estructura del gobierno de Javier Milei continúa evolucionando tras las elecciones del 26 de octubre. Con importantes vacantes por cubrir, los ministerios de Seguridad y Defensa se encuentran en el foco de atención, especialmente con la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri hacia el Congreso.

Con la reconfiguración del Gabinete, dos candidatas emergen como favoritas para liderar ministerios clave: Alejandra Monteoliva y Luciana Carrasco. La elección final, sin embargo, dependerá exclusivamente de la decisión del Presidente.

Alejandra Monteoliva: La técnica con experiencia en Seguridad

Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad Nacional, es la principal candidata para reemplazar a Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad. Con un perfil técnico marcado y una baja exposición mediática, Monteoliva ha demostrado su capacidad en un entorno crítico y ha acompañado a Bullrich en momentos clave, incluso visitando la Casa Rosada recientemente.

Un pasado en la gestión cordobesa

Monteoliva tiene antecedentes en el Ministerio de Seguridad de Córdoba, donde ocupó el cargo de ministra durante un breve período en 2013, bajo el gobierno de José Manuel de la Sota. Su salida del ministerio se debió a una crisis policial que desató disturbios en la provincia, una experiencia que la ha marcado profundamente en su carrera.

En aquella ocasión, Monteoliva intentó implementar medidas para transparentar los pagos de los policías, pero su enfoque encontró resistencia y provocó malestar en el cuerpo policial. La falta de apoyo de la administración de Cristina Kirchner también contribuyó a la tensión, dejando a Monteoliva con una imagen compleja en su historial.

¿Luciana Carrasco, la opción para Defensa?

Por su parte, Luciana Carrasco, actual jefa de Gabinete de Petri, es considerada como la favorita para asumir el Ministerio de Defensa. Abogada de formación y con un máster en Derecho Penal de la UBA, Carrasco cuenta con una experiencia sólida en el ámbito de Seguridad, habiendo trabajado en el Observatorio de Víctimas del Delito y como asesora en Vicente López.

Desde 2022, ha liderado la Unidad de Gabinete de Asesores en un ministerio clave, aunque su perfil ha sido relativamente bajo en la agenda pública. Su conocimiento profundo de la gestión y su respaldo por parte de las Fuerzas Armadas podrían jugar a su favor en este proceso de selección.

Inminentes cambios y adquisiciones históricas

Además de los nombramientos, se anticipa la llegada de seis aviones F-16 a argentina, adquiridos a Dinamarca con apoyo financiero de EE. UU. Este hito marcará un punto clave en la gestión del actual gobierno, y algunos sugieren que este evento podría influir en la decisión sobre el futuro de Carrasco en Defensa.

El camino hacia la consolidación del nuevo Gabinete avanza rápidamente, y los nombramientos en Seguridad y Defensa serán cruciales para definir el rumbo del país en estos tiempos de transformaciones.