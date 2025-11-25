Buteler: «Morosidad alcanza su nivel más alto en 15 años»

La situación económica actual ha llevado a las familias argentinas a enfrentar el mayor índice de morosidad en créditos de los últimos 15 años, según el análisis del economista Christian Buteler.

Un Panorama Desalentador

El economista Christian Buteler ha señalado que la morosidad en los créditos familiares se encuentra en cifras alarmantes. «Es realmente preocupante. Existen múltiples factores detrás de este fenómeno, desde salarios que no se han ajustado a la inflación, hasta un aspecto clave: las tasas de los créditos nunca se alinearon con la disminución de la inflación», explicó durante una entrevista en Splendid AM 990.

Impacto de la Inflación

Buteler detalló que, incluso en un contexto donde la inflación parecía desacelerarse a principios de 2024, las tasas de interés de los créditos siguieron entre el 140% y 150%. «Mientras que los salarios apenas aumentaban un 20 o 25% al año, esto crea una diferencia insostenible», añadió.

Decisiones Difíciles para los Consumidores

El economista también analizó la difícil situación en la que se encuentran aquellos que solicitan créditos personales. «Con tasas tan elevadas y un ingreso que apenas sube, las personas se ven forzadas a decidir si enfrentan una quiebra hoy o dentro de tres meses», afirmó.

El Papel de los Bancos

Buteler resaltó que instancias de crédito de bancos reconocidos ofrecen tasas que están lejos de ser accesibles para sus clientes de larga data. “El crédito es esencial para dinamizar la economía, pero a estas tasas, más que un motor, se convierte en un peso considerable”, concluyó.