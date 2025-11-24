Caballo interrumpe el tráfico en la ruta

Trágico Accidente en Mendoza: Un Policía Pierde la Vida al Chocar con un Caballo

Un joven oficial de policía falleció en un impactante accidente en Tunuyán, Mendoza, cuando su motocicleta colisionó con un caballo que de repente apareció en la ruta.

El incidente ocurrió el sábado por la tarde, alrededor de las 18, en la Ruta 92, específicamente en la intersección con la calle Malvinas Argentinas en Colonia Las Rosas. Según los informes, el animal irrumpió en la calzada desde un callejón interno, lo que llevó a la caída de los dos ocupantes de la moto.

Detalles del Accidente

Aunque las autoridades aún no han logrado determinar si la colisión fue consecuencia del impacto directo o de una maniobra evasiva del conductor, la escena fue rápidamente atendida por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó a las víctimas al Hospital Regional Scaravelli.

Condición de las Víctimas

El conductor, identificado como Agustín Yamil Sosa, de 28 años, sufrió múltiples traumatismos, una fractura de fémur desplazada y lesiones internas. A pesar de ser operado, su estado se agravó y se confirmó su fallecimiento el domingo a las 18:45.

La acompañante, que también es auxiliar policial y tiene la misma edad, sufrió politraumatismos moderados y un traumatismo cráneo-encefálico con pérdida de conocimiento, permaneciendo en observación hospitalaria.

Investigación Abierta

La Oficina Fiscal de Tunuyán ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, incluyendo una inspección ocular y el dosaje de alcohol a Sosa. Además, la Policía Científica se ha hecho presente para recopilar evidencia del suceso.

Reacciones y Apoyo Familiar

La madre de Agustín, conmovida, solicitó una cadena de oración en las redes sociales, la cual recibió un abrumador apoyo de la comunidad, reflejando el profundo dolor y la solidaridad en este difícil momento. Mensajes de aliento y condolencias inundaron la publicación, mostrando la cercanía de quienes conocían al joven policía.

Declaración de la Propietaria del Caballo