Caída del 17% en BTC: Causas de noviembre 2025

Bitcoin Enfrenta su Peor Noviembre Desde 2019: Una Caída del 17% Impacta el Mercado Cripto

El mes de noviembre se ha tornado un desafío significativo para Bitcoin, que experimentó una caída de casi 17%, despierta inquietud en el mundo de las criptomonedas.

Bitcoin (BTC) ha tenido un noviembre particularmente difícil, con un descenso de cerca de un 17%. Este periodo ha puesto en jaque la tendencia histórica de noviembre como uno de los meses más prometedores para la criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto.

Un Mes de Caídas Significativas

Según datos de CoinGlass, la criptomoneda se ha desplomado hasta los u$s91.500, un retroceso que recuerda al noviembre de 2019, cuando la acción del precio también fluctuó drásticamente con un descenso de 17,3%.

Aunque el noviembre más crítico se remonta a 2018, con una caída del 36,5%, algunos expertos alertan que 2025 podría estar a la altura de esos niveles históricos negativos.

Las Causas Detrás de la Caída

El aumento en el volumen de ventas y la liquidación de posiciones sobreapalancadas han intensificado la presión a la baja sobre los precios de BTC. Según Nick Ruck, director de investigación de LVRG, esta caída representa una «capitulación» necesaria, que podría despejar el camino para una base más sólida hacia 2026.

Un Posible Punto de Inflexión

Desde Bitfinex, se estima que la fuerte disminución podría aproximarse a un fondo, sugiriendo que un aumento en la demanda o una fase de acumulación podría activarse en breve.

Análisis para el Futuro Inmediato

Algunos analistas técnicos establecen un nivel crucial para el cierre del mes alrededor de los u$s93.000. Superar esta marca podría interpretarse como una señal de estabilización, abriendo la puerta a un posible repunte en diciembre.

Este «reset» en el mercado puede proporcionar una ventana a los inversores a largo plazo, quienes podrían beneficiarse de la reciente liquidación de posiciones especulativas antes de una potencial recuperación en los próximos meses.