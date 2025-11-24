Calamuchita y Ansenuza, los destinos preferidos del fin de semana XXL

El reciente fin de semana largo se convirtió en un fenómeno turístico para Córdoba, con un excepcional 90% de ocupación hotelera y una afluencia de 320,000 visitantes. Con esta masiva llegada, la provincia no solo celebra un aumento en el turismo, sino también un impacto económico impresionante.

Los Destinos Favoritos del Turismo Cordobés

Según el informe de la Agencia Córdoba Turismo, las localidades de Villa General Belgrano y Miramar lideraron la lista, alcanzando el 100% de ocupación. Otras áreas destacadas incluyen Capilla del Monte (97%), Nono, Almafuerte y Alta Gracia (95%), La Falda (93%), seguido de Yacanto de Calamuchita y Las Rabonas (91%), y La Cumbre (90%). Además, diversas localidades de Punilla, Calamuchita, Traslasierra, Paravachasca y Sierras Chicas también mostraron niveles alentadores de reservas.

El Afluente Turismo Nacional

La mayor parte de los turistas provinieron de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe, y diversas localidades cordobesas. Este incremento en el turismo local resalta el atractivo de Córdoba como un destino privilegiado.

Impacto Económico y Expectativas Futuras

“Fue un fin de semana extraordinario para Córdoba, con más de 320,000 turistas y un impacto económico de 83,000 millones de pesos”, expresó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani. El dirigente subrayó la importancia de festivales como la Oktoberfest y Happy Birra en el dinamismo del turismo provincial.

Un Verano con Grandes Eventos

Capitani anticipó que estos resultados son una buena señal para la temporada que se avecina, indicando que Córdoba está preparada para un crecimiento económico. Entre las atracciones programadas, destacó los dos esperados conciertos de Shakira en el estadio Mario Alberto Kempes, fijados para el 14 y 15 de diciembre de 2025, que cerrarán su gira latina Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (Estoy Aquí).