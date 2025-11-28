Calendario de Pagos SNAP Diciembre 2025 en Nueva Jersey

Los beneficiarios del programa SNAP en Nueva Jersey se preparan para la reanudación de sus pagos a partir de diciembre de 2025, luego de la finalización del cierre gubernamental. Los depósitos se realizarán de forma ordenada durante los primeros días del mes.

Durante el período del 1 al 5 de diciembre de 2025, las familias que participan del programa recibirán sus fondos a través de tarjetas de transferencia electrónica (EBT), como parte del cronograma establecido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Calendario de Depósitos para Beneficiarios de SNAP

Los pagos se emitirán según el séptimo dígito del número de caso de cada beneficiario. Sin embargo, es importante destacar que los residentes del condado de Warren recibirán sus asignaciones el 1° de diciembre, sin seguir el orden habitual.

Características para Aumentar la Elegibilidad

El programa SNAP es administrado a nivel estatal, y en Nueva Jersey, hay ciertos factores que pueden incrementar las posibilidades de ser seleccionado como beneficiario. Se sugiere revisar las condiciones de elegibilidad en el portal gubernamental NJ Helps.

Cómo Utilizar los Fondos de SNAP

Los fondos se depositan en una tarjeta electrónica que actúa como una tarjeta de débito. Asegúrese de que los productos adquiridos sean aprobados, ya que hay una lista específica de los artículos que pueden ser comprados con estos recursos.

Los recursos de SNAP deben utilizarse exclusivamente para la compra de alimentos en Nueva Jersey (Archivo)

Productos Permitidos y Prohibidos

Con los recursos de SNAP, los beneficiarios pueden adquirir productos alimenticios diversos. Sin embargo, hay restricciones sobre ciertos artículos, por lo que es crucial que los beneficiarios se informen antes de realizar sus compras.

Aceptación de Pagos y Opciones de Compra

Es fundamental verificar si la tienda donde planea hacer sus compras acepta pagos con SNAP. Generalmente, cadenas de supermercados, mercados de agricultores y algunas tiendas de conveniencia son opciones confiables.