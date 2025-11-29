Camusso: «La economía requiere pesos tras el fuerte ajuste monetario»

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, expone la delicada situación económica de Argentina y el martillo del FMI sobre la economía nacional. Sus declaraciones subrayan la incertidumbre que rodea al mercado cambiario y la presión sobre la demanda de pesos.

Fernando Camusso, en diálogo con Canal E, enfatiza las dificultades que enfrenta el país para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Según él, la situación es crítica, ya que se estima que Argentina se encuentra a 13.000 millones de dólares de alcanzar las metas acordadas. Ante este panorama, anticipa un inevitable pedido de dispensa: «Descontamos que puede haber un waiver».

Desmitificando la «demanda genuina»

Camusso lanzó una crítica a la estrategia oficial que considera la acumulación de reservas basadas únicamente en una “demanda genuina”. Se pregunta: “¿Qué es realmente la demanda genuina?”. Aunque reconoce que el mes de diciembre podría traer algunas ventas privadas de dólares, alerta sobre la inestabilidad de esta estrategia: “Si un privado vende dólares por necesidad de pesos, ¿se le puede llamar demanda genuina?».

Señala que cualquier respiro en la economía será temporal y se acabará en marzo, lo que podría desencadenar nuevamente inestabilidad en la demanda. Además, enfatiza la severidad de la restricción monetaria actual: “La economía necesita pesos”, sostiene.

Las Demandas del Sector Industrial

El director también advierte que cualquier eventual flexibilización en las políticas económicas será gradual y muy limitada. Resalta la creciente preocupación en el sector industrial, que clama por definiciones claras respecto a costos, márgenes y productividad: “La ecuación es feroz”, asegura.

Camusso sostiene que el Gobierno está obligado a establecer un esquema cambiario más transparente y a abordar de manera clara la meta del Fondo Monetario y la acumulación de reservas. Critica las bandas cambiarias actuales, sugiriendo que no están ajustándose adecuadamente en relación a la inflación: “Con un 1% de ajuste frente a una inflación del 2.3%, te vas atrasando poco a poco”, concluye. Además, enfatiza que una acumulación sólida de divisas es clave para la fortaleza macroeconómica futura.