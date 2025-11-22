Carbap: La Legislatura debe definir impuestos y frenar ‘poderes especiales’ a Kicillof

Los productores de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) han manifestado su firme rechazo a la posibilidad de que la Legislatura provincial otorgue facultades especiales al gobierno de Axel Kicillof para aumentar impuestos y establecer cuotas adicionales.

El secretario de Carbap, Pablo Ginestet, dejó claro que no es aceptable que se le concedan al gobierno provincial poderes para modificar el esquema impositivo, lo que permitiría ajustes en las alícuotas y la creación de cuotas suplementarias. Esta preocupación se enmarca en la discusión del presupuesto para 2026.

Un Llamado a la Prudencia Legislativa

Ginestet enfatizó que la Legislatura no debe ceder esos «superpoderes» al gobernador. «Los legisladores deben hacerse responsables de este tema y, si se requiere un revalúo, debe discutirse en el propio ámbito legislativo, siguiendo los procedimientos pertinentes», afirmó.

Polémica por la Quinta Cuota del Inmobiliario Rural

El debate no se limita a las futuras modificaciones impositivas. El secretario de Carbap también cuestionó la prórroga de la quinta cuota del Inmobiliario Rural, que había sido aprobada en el presupuesto de 2024. «Kicillof prorrogó esta cuota de forma astuta, pero hay dudas sobre si tiene la facultad para hacerlo, ya que la autorización original era por un año. No es correcto extender poderes especiales que la Legislatura otorgó temporalmente al Ejecutivo provincial», comentó Ginestet.

Impacto de las Inundaciones en la Producción

La situación climática se presenta como otra preocupación fundamental. Con aproximadamente 6 millones de hectáreas afectadas por excesos hídricos en Buenos Aires, y más de 2 millones directamente inundadas, el panorama para la próxima siembra es alarmante. “Estamos en un período crítico”, señaló Ginestet, quien advirtió que 1.5 millones de hectáreas podrían quedar fuera de la próxima campaña, generando pérdidas estimadas en 2.000 millones de dólares.

Esperanza de Mejora Climática

A pesar de las adversidades, hay un rayo de esperanza. Ginestet mencionó que el clima parece estar mejorando: «Los días están más cálidos y no hemos tenido lluvias significativas recientemente, lo cual podría facilitar algunas tareas en los campos afectados”. No obstante, recalca que el riesgo persiste: “Dependemos de que las lluvias no sean intensas en esta época”, subrayó.

Los productores se mantienen en alerta y esperan que los próximos diez días sean decisivos para la realización de tareas de siembra antes de que se cierre la ventana de oportunidad.