Carlos Balor se prepara para asumir la intendencia de Berazategui tras la muerte de Juan José Mussi

La inesperada muerte de Juan José Mussi, un emblemático referente del peronismo en Berazategui, abre un nuevo capítulo en la política local. La intendencia será asumida por Carlos “Turco” Balor, actual concejal y cercano colaborador de Mussi, quien destacará por su capacidad y experiencia en el ámbito público.

El reciente fallecimiento de Juan José Mussi ha dejado un vacío importante en la intendencia de Berazategui. En su lugar, se espera que Carlos “Turco” Balor, un funcionario con una sólida trayectoria, asuma el cargo. El municipio ha declarado tres días de duelo y dos de asueto administrativo en homenaje a Mussi, quien falleció el pasado 24 de noviembre.

La Sucesión de Mussi: Un Proceso Establecido

Según las normativas vigentes, la Ley Orgánica de las Municipalidades estipula que la vacancia dejada por el intendente fallecido debe ser cubierta por el primer concejal de la lista avecinada. Balor, quien ocupó el primer lugar en la boleta de la lista de Mussi en 2023, asumirá el mando de la intendencia. Destacado por su papel en la Secretaría de Obras Públicas, Balor es considerado una figura de confianza dentro del entorno político de Mussi.

El Impacto de la Pérdida de un Líder

La muerte de Mussi, quien fue intendente en seis ocasiones y desempeñó roles importantes en el gobierno provincial y nacional, ha causado consternación. Su cercanía con figuras clave del peronismo, como el exgobernador Eduardo Duhalde y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, le otorga un peso específico en la política bonaerense.

Balor deberá completar el mandato hasta 2027, cuando se realicen las próximas elecciones municipales. Mientras tanto, figuras influentes de la familia Mussi, como Patricio y Mariel Mussi, podrían encabezar la lucha por la intendencia en el futuro.

Juan José Mussi: Un Legado Polarizador

Juan José Mussi, médico de profesión y figura central del peronismo, dejó una marca indeleble en Berazategui. Desde su primera asunción en 1987, su trayectoria abarca casi cuatro décadas, sumando experiencias tanto en el ámbito local como en el provincial, donde fue ministro de Salud.

Además de su trabajo político, Mussi cultivó una pasión por la poesía. En 2012, publicó un libro titulado Mi Vida, Mi Pueblo, Mi Patria, que revela su sensibilidad artística y su visión política.

La noticia de su fallecimiento ha resonado en redes sociales, donde la expresidenta CFK lo describió como un “gran intendente”. Su legado político, junto con sus contribuciones a la salud pública y su amor por la cultura, dejarán una profunda huella en la comunidad.