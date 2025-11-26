Carlos Presti asume como ministro de Defensa: Críticas y alertas en una designación histórica

La reciente designación de Carlos Presti como ministro de Defensa ha desatado un fuerte debate político y social en Argentina, marcando un hito singular en la historia del país.

La decisión del Gobierno de nombrar a Carlos Presti, actual Jefe del Ejército, como nuevo ministro de Defensa en sustitución de Luis Petri, ha generado críticas intensas que abarcan desde lo político hasta lo simbólico.

Un Cambio Sin Precedentes

Expertos en temas de defensa han destacado que esta elección no tiene antecedentes desde el regreso de la democracia en 1983. Históricamente, los 25 ministros de Defensa que han ocupado el cargo fueron civiles, una elección estratégica para garantizar la subordinación militar al poder civil.

Opiniones de Especialistas

El analista Martín Granoski alertó que esta decisión “partidiza a las Fuerzas Armadas”, rompiendo la línea histórica de profesionalización en la democracia. “Esto nunca sucedió antes. Es una maniobra insólita que mezcla la política con las instituciones militares”, aseguró.

Granoski también cuestionó la idoneidad de Presti, señalando su vínculo familiar con un militar condenado por crímenes de lesa humanidad, y advirtiendo que nunca ha expresado un repudio a los crímenes de la dictadura: “Las responsabilidades no son heredadas, pero él nunca se ha pronunciado sobre este tema”, enfatizó.

Desmantelamiento de la Verdad Histórica

La periodista Irina Hauser afirmó que este nombramiento profundiza un proceso de desmontaje de las áreas vinculadas a crímenes de lesa humanidad, evidenciado por la reciente denuncia sobre archivos históricos tratados como “carpetas” políticas por la actual gestión.

Un Clamor por un Civil en el Ministerio

El reportero Pablo Llonto subrayó la importancia de mantener un civil al frente del Ministerio de Defensa. Recordó que este fue un consenso tras la dictadura. Agregó que el timing de esta decisión, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, es alarmante y simbólicamente potente. Llonto también expresó su preocupación sobre la posibilidad de que Presti asuma con uniforme militar, lo cual podría dañar la institucionalidad.

Opiniones Divergentes en el Contexto Actual

El analista Guido Bambiñi calificó esta decisión como una provocación del Gobierno, sugiriendo que hay personas más capacitadas para el cargo: «Si el peronismo hubiera logrado una reconciliación genuina, este nombramiento no generaría tanta controversia”, reflexionó.

Desde diversos sectores se discute la posible reconciliación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, pero muchos insisten en que esta no debe eludir la responsabilidad histórica por los crímenes pasados ni debilitar el rol civil en la conducción militar, como lo destacó Pablo Caruso.

Tensión en la Sociedad

La toma de posesión de Presti se produce en un ambiente tenso, con grupos que glorifican la última dictadura programando una marcha en Plaza de Mayo para el próximo sábado, lo que es motivo de preocupación para los organismos de derechos humanos y exacerba el debate sobre el nombramiento.

El ascenso de Carlos Presti al Ministerio de Defensa se convierte en una de las decisiones más controvertidas del actual Gobierno en relación con las fuerzas armadas y los derechos humanos desde 1983, cargando con un trasfondo significativo en el contexto político argentino.