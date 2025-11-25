Carlos Presti tomará licencia militar para ser ministro

El próximo 10 de diciembre, Carlos Presti asumirá como Ministro de Defensa, una decisión que marca un hito en la historia del país. Con un compromiso claro y la mirada puesta en el futuro, el teniente general se prepara para liderar la cartera desde una perspectiva renovadora.

Carlos Alberto Presti, quien sucederá a Luis Petri en el Ministerio de Defensa, anunció que tomará licencia de su cargo militar para asumir este nuevo reto. “Cumpliré lo que establece la ley militar, manteniendo mi jerarquía en medio de esta transición”, declaró durante una ceremonia en la Casa Rosada.

Preparativos para un nuevo liderazgo

Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, se siente listo para el desafío. “Estoy organizando y pensando en las mejores propuestas que presentaré al presidente Javier Milei”, manifestó a los medios. Además, celebró la reciente entrega de sables en el Salón Blanco, destacando la importancia de que el Presidente reciba a sus fuerzas armadas.

Una ceremonia con trasfondo histórico

En el acto oficial, que estuvo encabezado por Milei y Petri, Presti recibió su Sable y diploma de Teniente General, un reconocimiento a su trayectoria militar. Este evento marca un retorno simbólico a tradiciones que fortalecen los vínculos entre el Ejecutivo y las fuerzas armadas.

Una decisión sin precedentes en el ámbito militar

Se aclaró desde el entorno presidencial que no era necesario que Presti pasara a retiro, lo que lo convierte en el primer oficial en actividad en asumir un Ministerio desde el regreso a la democracia en Argentina. Este enfoque se enmarca dentro de la Ley 19.101, que aunque permite esta práctica, sigue siendo inusual en la actualidad.

Implicaciones en las Fuerzas Armadas

La decisión de mantener a un teniente general en activo al frente de un ministerio suscita diversas interpretaciones dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente en cuanto a la cúpula militar. Presti ya había causado un cambio significativo al asumir la jefatura del Ejército, priorizando una renovación en su liderazgo.

Colaboración y continuidad

A sus 59 años, Presti se apoyará en un equipo de trabajo cercano, con quienes ha colaborado durante su gestión al mando del Ejército. De cara al inicio de su mandato, planea reunirse con Luis Petri para asegurar una transición fluida y efectiva.