Carlos Rodríguez: ‘El modelo de Milei profundiza el error, no se construye un país así’

Análisis Crítico: El Futuro Económico de Argentina Según Carlos Rodríguez

El exviceministro de Economía, Carlos Rodríguez, advierte sobre el rumbo equivocado que está tomando el modelo implementado por Javier Milei, tras examinar los últimos datos del EMAE del INDEC.

Un Modelo en Cuestionamiento

Rodríguez sostiene que los sectores fundamentales de la economía—Comercio, Industria y Construcción—se encuentran estancados en relación con el promedio general del EMAE. «La Actividad Financiera es el único sector que muestra un crecimiento significativo», argumenta el economista.

Según Rodríguez, «los datos son elocuentes. No hace falta ser un experto para ver que la economía productiva de Argentina está muy por detrás de la financiera», señala en una publicación de la red social X.

En un tono contundente, concluye: «Así no se hace un país», refiriéndose a la actual gestión del presidente Javier Milei y subrayando sus críticas hacia las políticas económicas implementadas.

Desglose del EMAE

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) reportó en septiembre un aumento del 5% interanual y un crecimiento del 0,5% en comparación con agosto de 2025, tras ajustes estacionales.

Algunos de los sectores que mostraron mayores incrementos anuales incluyen Pesca (58,2%) y Intermediación Financiera (39,7%), con este último teniendo un impacto positivo notable en la variación interanual.

En contraposición, la Industria Manufacturera sufrió una caída del 1,0% en el mismo periodo, un indicativo de la disparidad existente dentro de las actividades económicas del país.