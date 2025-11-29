Casa Blanca lanza sitio web para criticar las ‘noticias sesgadas’ de los medios

La administración de Trump inicia un ataque frontal a los medios de comunicación al lanzar una nueva sección en su sitio web oficial, que critica y lista a organizaciones y periodistas por supuestas distorsiones en su cobertura informativa.

El nuevo apartado del sitio web de la Casa Blanca, presentado el pasado viernes, se titula “Desinformación. Sesgo. Desenmascarado.” En esta sección se menciona a medios como el Boston Globe, CBS News y el Independent, acusándolos de malinterpretar las declaraciones de Trump acerca de seis congresistas demócratas que promovieron un video instando a los militares a desobedecer órdenes ilegales.

La controversia que encendió las críticas

El enfrentamiento surgió después de que Trump acusara a los demócratas de “comportamientos sediciosos, punibles con la muerte”, y re-publicara un mensaje que contenía la polémica frase «ahorcarlos”. Según la Casa Blanca, la prensa ha insinuado que el presidente emitió órdenes ilegales a los miembros de las fuerzas armadas, algo que desmienten rotundamente.

El «Salón de la Vergüenza» de los Medios

La página también incluye un “Salón de la Vergüenza”, donde se enumeran a los principales medios críticos, como el Washington Post, CBS News, CNN y MSNBC (hoy conocida como MS Now). Los visitantes pueden explorar una base de datos de artículos junto con el nombre de sus autores, clasificados con etiquetas como “sesgo”, “mala práctica” o “locura de izquierda”. Actualmente, el Washington Post se encuentra en el primer lugar del ranking de “infracciones”.

Reacciones de los medios afectados

Algunos de los artículos destacados incluyen un informe del Washington Post sobre la decisión del US Coast Guard de dejar de clasificar símbolos como la swastika y la horca como símbolos de odio, acción que fue revertida tras la publicación del artículo. El Post reconoció la rápida corrección, defendiendo su compromiso con el periodismo preciso y riguroso ante las críticas de la Casa Blanca.

Una nueva estrategia en el enfrentamiento con los medios

Este lanzamiento representa un nuevo capítulo en la larga historia de confrontaciones entre Trump y las organizaciones periodísticas. A lo largo de su mandato, ha emprendido acciones legales contra instituciones como el Wall Street Journal y el New York Times, mientras hace constantes alusiones a los medios como “el enemigo del pueblo”. Recientemente, sus ataques se han intensificado, en especial hacia periodistas mujeres, a quienes ha insultado públicamente en diversas ocasiones.

Este movimiento de la Casa Blanca no solo busca catalogar a los medios críticos, sino también reforzar la narrativa de desconfianza hacia el periodismo que cuestiona al gobierno y su gestión. El impacto de esta medida aún está por verse, pero sin duda, marca un hito en la relación entre el poder y la prensa.