Casas: ‘La clave del programa económico es retornar a los mercados’

En una reciente entrevista con Canal E, el economista Santiago Casas expuso un panorama complejo para la economía argentina de cara al cierre del año, donde el Banco Central y la estrategia del Gobierno jugarán un papel crucial ante los inminentes vencimientos de deuda.

Santiago Casas subraya que los próximos meses serán determinantes debido a compromisos financieros significativos. Un vencimiento clave se aproxima para el 9 de enero y el Gobierno buscará financiamiento a través de bancos internacionales. «La hoja de ruta se centrará en el retorno a los mercados de deuda, mientras nos preparamos para los pagos del 9 de enero», afirmó.

Impacto en las Reservas del Banco Central

Casas advirtió que el pago inmediato de cerca de 1.000 millones de dólares generará presión sobre las reservas del Banco Central. «Esto también afectará las reservas», enfatizó, al tiempo que comentó sobre las dificultades del esquema de bandas cambiarias. «El techo real se está reduciendo continuamente; con el paso del tiempo, se está acercando a su límite».

Según el economista, el éxito del programa económico depende de la capacidad del país para reinsertarse en el mercado internacional de financiamiento: «Volver a los mercados es crucial para todo el programa».

La Necesidad de Normalización Financiera

Casas destacó que la única forma de dejar de depender de las reservas para cumplir con los vencimientos es a través de una normalización del financiamiento, algo que considera insostenible a largo plazo. «No se puede pagar todos los vencimientos de capital al contado; no es una solución viable».

Desafíos Inflacionarios y el Comportamiento del Dólar

Respecto a la estrategia gubernamental sobre la inflación, el economista señaló que se intenta evitar un incremento del tipo de cambio que complique la inflación. Sin embargo, advirtió sobre un riesgo latente: «La demanda de dinero puede cambiar drásticamente ante cualquier fluctuación política o externa».

Sobre la evolución del dólar en diciembre, afirmó que la demanda de dinero podría recuperarse, generando cierta estabilidad en el mercado cambiario. No obstante, se mostró cauteloso: «Tras el pago de aguinaldos, la situación puede revertirse. Podríamos ver un comienzo de diciembre tranquilo seguido de un incremento notable a fin de mes».