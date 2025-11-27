Caso Cecilia: La jueza Fernández desestima argumentos de los Sena y archiva acusación de falso testimonio

En una decisión contundente, la jueza Dolly Fernández ha delineado los límites del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, destacando que este momento del proceso es exclusivamente para establecer la pena tras el fallo del jurado.

Durante la reanudación de la cesura, Fernández desestimó solicitudes de las defensas que pretendían modificar el régimen de detención de los seis acusados y presentar nuevos informes periciales. La jueza subrayó que estas peticiones no son pertinentes en esta fase del juicio, cuyo objetivo es la fijación del castigo tras la declaración de culpabilidad.

Rechazo a las Medidas de los Abogados Defensores

En el contexto del juicio, los defensores de César Sena, hallado culpable por un jurado popular de homicidio agravado, solicitaron evaluaciones médicas adicionales en relación a su salud mental y física. Sin embargo, Fernández sentenció: “Las peticiones superan lo permitido en esta fase. Este no es el lugar para discutir modificaciones en las condiciones de detención”.

La jueza recordó que el artículo 91 de la Ley 2364-B y los artículos 40 y 41 del Código Penal restringen esta etapa a la determinación de la pena, sin considerar beneficios o regímenes alternativos.

Actualización de Informes Sin Impacto en la Cesura

A pesar del rechazo a las solicitudes de las defensas, se permitió la actualización de informes médicos básicos y legajos de detención. Sin embargo, la jueza fue clara en que estos informes no influirán en la cesura, sirviendo únicamente para un control rutinario sobre los detenidos.

Exclusión de Nuevas Pruebas y Testimonios

Las defensas intentaron introducir testimonios y evidencias del debate oral para argumentar su posición, pero Fernández desechó estas solicitudes, remarcando que “el principio de ne bis in ídem no se ve afectado” y que se encuentran en el mismo proceso penal sin una sentencia firme.

Investigación sobre Testigos Desestimada

Uno de los planteamientos más notables fue el de la defensora Celeste Ojeda, quien peticionó el análisis de las declaraciones de Gloria Romero, madre de Cecilia, y Ronan Amarilla, expareja de la víctima, para averiguar si incurrieron en falso testimonio. Fernández, sin embargo, clarificó que esto excede el ámbito del juicio actual y debió solicitarse en los alegatos finales.

Próximos Pasos en la Cesura

La jueza permitió la actualización de informes de reincidencia de los acusados y habilitó testigos de concepto propuestos por algunas defensas, especialmente en los casos de Fabiana González y Gustavo Obregón, quienes fueron hallados culpables de encubrimiento agravado.

La audiencia continuará este viernes a las 9:00, con la presentación del último testigo y los alegatos de clausura, antes de que Fernández imponga las penas correspondientes a todos los imputados.