Caso Elvis Benítez: Acuña desvincula a César Sena de la desaparición del joven en 2017

En el marco de la reactivación del caso de la desaparición de Elvis Martín Benítez, Marcela Acuña, recientemente condenada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, niega cualquier lazo con el joven desaparecido y respalda la investigación.

Aclaraciones desde la Cárcel

En una reciente entrevista desde prisión, Acuña desmintió las acusaciones que la vinculan con el caso de Benítez, describiendo estas especulaciones como “barbaridades”. Aseguró que su hijo, César Sena, solo tenía entre 12 y 13 años en el momento de la desaparición de Elvis, y que no lo conocía personalmente.

Nuevas Declaraciones en el Caso

Acuña se refirió a las declaraciones de Érica Romero, madre de Elvis, quien indicó que vio a una mujer vestida de rojo en una marcha del 16 de diciembre de 2022, supuestamente apoyando la causa de su hijo. Acuña se mostró sorprendida por esta afirmación y añadió: “No sé si fui yo o las compañeras, pero no, por favor, eso no”.

La Solidaridad Errónea

En su defensa, Acuña enfatizó que no tiene contacto directo con la familia de Elvis y que sus anteriores gestos de apoyo son parte de una práctica habitual del grupo “Mujeres al Frente”, que suele solidarizarse con personas en situaciones difíciles.

Impacto Mediático y Justificación

Acuña sugirió que la atención mediática sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski ha inflacionado las afirmaciones en su contra, afirmando: “Ahora cualquier cosa ya nos meten a nosotros porque saben que somos como el árbol caído. Hacen leña”.

Llamado a la Investigación Justa

La acusada solicitó a la Justicia que investigue a fondo las afirmaciones sin fundamento que la envuelven: “Ojalá que investiguen y que vean bien de qué se trata, porque es fácil hablar y decir las cosas”.

Investigación en Curso

La fiscal Rosana Soto, en colaboración con Noelia Encinas, está analizando cuidadosamente los nuevos testimonios brindados por la madre de Elvis. En su investigación, se incluyen detalles como la marcha y la supuesta participación de personas vinculadas al entorno de los Sena.

Teoría de la Desaparición

Por su parte, el abogado de la familia Benítez, Pablo Vianello, confirmó que actualmente se estudia la posibilidad de que Elvis haya sido víctima de un tercero. Esta línea de investigación se basa en la ausencia de pruebas que respalden las teorías de suicidio o conflictos familiares.