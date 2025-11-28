Caso Loan Peña: Revocan el plazo de la Cámara de Corrientes y reanudan la búsqueda del niño

Una reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal ha reiniciado la búsqueda del menor desaparecido Loan Danilo Peña, eliminando un plazo limitado que podría haber comprometido la investigación.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ha resuelto anular la prórroga de investigación otorgada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, la cual se extendía por solo dos meses, venciendo el 29 de noviembre. Este fallo revitaliza los esfuerzos para encontrar a Loan, quien tiene solo seis años y aún no ha sido hallado.

Un fallo contundente del máximo tribunal

Compuesta por los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña, la Cámara consideró los recursos presentados por el fiscal general Carlos Schaefer, los cotitulares de la PROTEX, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, así como por la querella que representa a los padres del niño. Destacaron que los términos impuestos por la Cámara de Corrientes eran insuficientes y no correspondían a la gravedad del caso.

La urgencia de la verdad

El Ministerio Público Fiscal argumentó que restringir la investigación a dicho plazo podría obstaculizar la búsqueda de la «verdad real» sobre la desaparición del niño. En este sentido, el carácter continuo del delito de desaparición obliga al Estado a realizar todas las diligencias necesarias, conforme a los compromisos internacionales que ha asumido Argentina.

La voz desgarradora de una madre

El fiscal general Raúl Pleé enfatizó la «gravedad institucional» del caso durante la audiencia del 19 de noviembre. La madre de Loan, María Noguera, se dirigió a los magistrados de manera emotiva, afirmando su deseo de que no se cierre el caso. «No sabemos nada de nuestro hijo. Necesitamos respuestas», expresó con profunda angustia.

Incompatibilidad con compromisos internacionales

El juez Diego Barroetaveña criticó la decisión de la Cámara correntina, indicando que se basaba en «fundamentos meramente aparentes». Subrayó que los plazos del Código Procesal Penal son meramente «ordenatorios» y no deben llevar al cierre anticipado de una investigación crítica. Insistió en que este límite temporal contraviene las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Avances en la investigación

La Sala III de la CFCP ha ordenado la continuidad de la investigación, eliminando los plazos previamente establecidos. Las actuaciones se remitirán al Juzgado Federal de Goya para seguir con la búsqueda del menor y la posibilidad de imputar a más sospechosos.

Juicio Oral por la sustracción

Por otro lado, la causa por la sustracción y ocultamiento de Loan, quien desapareció el 13 de junio de 2024 en Algarrobal de 9 de Julio, ya se encuentra elevada a juicio oral. Siete personas son acusadas de su sustracción, entre ellas Bernardino Antonio Benítez y Walter Adrián Maciel, un comisario vinculados al caso. Además, diez personas están involucradas en un procedimiento paralelo por entorpecer la investigación.

Este desarrollo judicial trae consigo un rayo de esperanza para la familia de Loan, que continúa luchando por respuestas y justicia.