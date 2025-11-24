Castrilli: «La AFA se maneja como una dictadura»

Javier Castrilli Desmiente la Impunidad en el Arbitraje Argentino: “Es un Régimen de Terror”

El exárbitro Javier Castrilli lanza críticas contundentes hacia la conducción arbitral argentina, revelando un sistema dominado por el miedo y la manipulación.

Graves Denuncias de Castrilli

Javier Castrilli, reconocido exárbitro argentino, no escatimó en palabras para calificar la situación del arbitraje en el país. En una reciente entrevista en la radio Rivadavia, aseguró que existe una «crisis profunda» dentro del referato argentino, aclarando que esto no sorprende a quienes han estado atentos.

Un Sistema Controlado por el Miedo

Castrilli indicó que el arbitraje ha sido manipulado para consolidar el poder mediante el miedo. «Gobiernan como una dictadura», declaró, enfatizando un ambiente de terror cuidadosamente cultivado para mantener el control.

Intereses Ocultos en el Futbol

En sus afirmaciones, el exjuez mencionó una red de «dinero sucio» que busca comprar la lealtad de ciertos dirigentes, vinculando estas prácticas a Pablo Toviggino, a quien señala como un actor clave en esta situación. “Vio el negocio”, afirmó sobre su participación en un entramado oscuro proveniente del fútbol del interior.

Una Crítica al Plantel Arbitral Actual

Castrilli no se detuvo ahí y se refirió a los árbitros actuales, a quienes comparó con “sicarios”, sugiriendo que los equipos son plenamente conscientes de que serán perjudicados. “No hay más duda, ya no existe la sospecha”, aseguró, remarcando que cualquier intento de arbitraje honesto se ve desalentado por el ambiente opresivo.

El Pasado y el Presente del Arbitraje

Recordando el liderazgo de Julio Grondona, destacó que, aunque Grondona no era perfecto, poseía un criterio claro: si había la menor sospecha sobre un árbitro, debía ser apartado sin vacilaciones. “Con la menor duda, dejaba de dirigir”, concluyó, contrastando el pasado con la actual realidad del fútbol argentino.