Cathie Wood invierte en tres empresas de criptomonedas

En medio de la reciente corrección del mercado, Ark Invest ha intensificado su apuesta por el sector cripto, reafirmando así la visión de su directora, Cathie Wood.

Ark Invest, la firma liderada por Cathie Wood, ha dado un paso audaz al aumentar su participación en empresas vinculadas al ecosistema de criptomonedas durante una notable baja de precios en el mercado. Este enfoque contracíclico demuestra la estrategia de inversión de Wood, apostando por un crecimiento a largo plazo a pesar de la volatilidad externa.

Inversiones Clave Durante la Caída del Mercado

En una serie de operaciones que reflejan su confianza en la economía digital, Ark Invest adquirió acciones de Coinbase, BitMine Immersion Technologies y Circle. Estas compras se realizaron en un momento en el que los precios de muchas criptomonedas se desplomaban.

La firma ha ampliado su tenencia de Coinbase a cerca de 58 millones de dólares, incrementando considerablemente su posición en esta compañía.

Acciones Estratégicas y Nuevas Posiciones

Ark también ha destinado más de 9 millones de dólares en acciones de BitMine y Circle. Estas decisiones buscan afianzar su exposición a tecnologías clave relacionadas con Ethereum y a emisores de stablecoins, fundamentales en el panorama actual de las criptomonedas.

Además, la firma ha sumado 9.750 millones en acciones de Bullish y aproximadamente 6.700 millones en Robinhood, reafirmando su compromiso con las plataformas de trading y servicios financieros digitales.

Con más de 500 millones en acciones de Coinbase, Ark sigue ampliando su portfolio, lo que evidencia una clara estrategia de crecimiento en el sector cripto.

Cathie Wood y sus Nuevas Proyecciones para Bitcoin

La gestora ha mantenido una visión optimista sobre Bitcoin, proyectando precios elevados basado en su adopción creciente. No obstante, en respuesta al auge de las stablecoins, ha ajustado su estimación a una predicción de 1.200.000 dólares por moneda para 2030, lo que sigue siendo un incremento significativo en comparación con los valores actuales.

Expansión hacia Block Inc. y su Impacto en la Estrategia General

Además de sus acciones en criptomonedas, Ark Invest ha realizado una significativa compra de acciones de Block, la empresa cofundada por Jack Dorsey, por un valor de 30.9 millones de dólares.

Las compras se distribuyeron en varios fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ark, incluyendo el ARK Innovation ETF y el ARK Fintech Innovation ETF. Esto refuerza la transformación de Block de una empresa tradicional a un referente en el ecosistema Bitcoin, con productos destacados como Square y Cash App, que permiten el manejo de criptomonedas.

Block ha mostrado un crecimiento del 37.43% en los últimos seis meses, aunque actualmente enfrenta un retroceso del 7.61% en el año, lo que refleja la inestabilidad del sector.