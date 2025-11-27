Causa Cuadernos: El fiscal Stornelli reanuda la acusación este jueves

Las audiencias del emblemático caso que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a varios empresarios regresan este jueves, una oportunidad crucial en el desenvolvimiento del juicio por supuesta defraudación al Estado.

El Futuro de la Causa en el Tribunal Oral Federal N°7

El Tribunal Oral Federal N°7 se prepara para retomar las audiencias de la polémica causa que ha captado la atención del país. En esta serie de audiencias, se espera que la lectura del requerimiento de elevación a juicio comience a las 13 horas, marcando un avance significativo en el proceso judicial.

Culminación de las lecturas y nueva etapa en el juicio

Recientemente, se completaron las lecturas de las declaraciones de testigos colaboradores, incluida la impactante declaración del ex secretario privado de los Kirchner, Fabián Gutiérrez, cuya muerte en 2020 ha añadido un matiz trágico al caso. Ahora, se da paso a la acusación fiscal liderada por Carlos Stornelli, una etapa que se anticipa se concluirá en diciembre.

Ángulo Político: Acusaciones de Extorsión

En este contexto, Cristina Fernández de Kirchner ha reiterado sus acusaciones de extorsión contra el fiscal Stornelli. En sus declaraciones recientes, la ex presidenta recordó que a Gutiérrez se le supuestamente amenazó con encarcelar a su familia si no declaraba en su contra. Esta situación ha intensificado el debate sobre la veracidad y las presiones en torno a los testimonios en el juicio.

La Memoria de Fabián Gutiérrez

El ex secretario, que comenzó a trabajar para los Kirchner en 1995, había compartido detalles íntimos sobre el entorno al que pertenecía. En sus declaraciones, caracterizó a Cristina como una figura temida dentro del círculo de colaboradores. “Nadie quería trabajar con ella”, expresó, añadiendo que, en contraposición, Néstor Kirchner era una figura más accesible y comprensiva.

Detalles en la Declaración sobre el Fraude

Durante su testimonio de arrepentido, Gutiérrez reveló pormenores sobre las actividades turbias ligadas a viajes y maletines con contenido sospechoso. Afirmó que Daniel Muñoz era el encargado de transportar valijas cerradas, destinadas a encuentros con figuras políticas clave como Néstor Kirchner, José López y Julio De Vido.

Estas afirmaciones han alimentado el clima de incertidumbre y sospecha que rodea a la causa, reavivando discusiones sobre la corrupción y el abuso de poder en la política argentina.