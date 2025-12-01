Cecilia Kang: Cómo el cine y la memoria transforman la experiencia de la inmigración

En el reciente Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), la talentosa cineasta argentina Cecilia Kang llevó su nueva película, Hijo Mayor, una conmovedora reflexión sobre la identidad y la experiencia migrante. Su obra se adentra en las complejidades de crecer entre culturas, destacando su conexión personal con este tema.

Un viaje cinematográfico de identidad y pertenencia

La identidad multifacética está en el corazón de Hijo Mayor y ha sido un tema recurrente en la filmografía de Kang, que incluye títulos aclamados como Mi último fracaso (2017) y Partió de mí un barco llevándome (2023). Esta última obra ha sido reconocida en múltiples festivales, incluyendo el Festival de Mar del Plata, donde recibió varios premios.

Las raíces de una historia personal

Nacida en Buenos Aires de padres surcoreanos, Kang revela que su conexión con el cine surge de su propia historia familiar, ya que su padre emigró a Argentina buscando un futuro mejor. Este trasfondo ha moldeado su obra, reflejando la lucha de quienes se sienten atrapados entre dos mundos.

Premios y reconocimientos

En el FICER, Kang fue galardonada con el premio DAC-Género a la mejor directora, después de haberse consagrado también en el renombrado Festival de Locarno en Suiza, donde obtuvo el premio a la Mejor Dirección Emergente.

Un elenco destacado

La película cuenta con las actuaciones de Chang Sung Kim, un conocido actor coreano en la escena argentina, y Anita B. Queen, una joven DJ de ascendencia coreana que debuta en la pantalla grande. Juntos, abordan universales interrogantes sobre la identidad y la pertenencia.

Desafiando mitos sobre el cine argentino

En conversación con los medios, Kang desmintió el mito de que “las películas argentinas no son vistas por el público”. Asegura que el problema radica en la distribución, y no en la falta de interés del público. “Muchas obras no llegan a la gente porque no se distribuyen adecuadamente”, enfatizó.

Reflexiones sobre su trayectoria

Desde sus primeros pasos en el cine, Kang ha explorado diversos roles en la industria cinematográfica, desde maquillaje hasta asistencia de dirección. Esa trayectoria le ha permitido forjar su identidad artística, reflejando su evolución y el compromiso que siente por contar historias significativas.

Producción en tiempos difíciles

Hablando sobre los desafíos de producir Hijo Mayor, la directora reconoció las dificultades económicas que enfrenta el cine argentino. “Hicimos de todo para lograr la financiación”, compartió, resaltando que el proceso fue una serie de saltos al vacío.

La voz de una generación multicultural

Kang utiliza su obra para dar visibilidad a las historias de familias migrantes y para reflexionar sobre la identidad en un contexto global. “Soy argentina y soy coreana, y eso es parte de lo que soy”, concluyó, reafirmando la importancia de contar estas historias en la gran pantalla.

Un futuro lleno de esperanza

A pesar de los desafíos, Cecilia Kang mantiene la fe en el cine argentino y sus posibilidades. “Defender la cultura y el arte es vital para construir identidad”, afirmó, dejando en manifiesto su compromiso con el cine y la comunidad que representa.