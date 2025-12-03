CEDEAR con Potencial de Aumento del 25% en Dólares, Según Citi

Un nuevo informe del banco estadounidense Citi resalta el potencial de crecimiento de Nubank, sugiriendo que su valor podría incrementar un 25% en el transcurso del próximo año, lo que ha generado gran expectativa entre los inversores.

Los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEAR) permiten a los ahorristas acceder a fracciones de acciones de empresas extranjeras desde Argentina, facilitando la inversión tanto en pesos como en dólares.

Uno de estos CEDEAR ha captado la atención de Citi debido a su rendimiento prometedor, posicionando a Nubank como un fuerte competidor en la región.

Nubank: El Gigante Digital de Brasil en el Punto de Mira

Citi ha elevado las proyecciones para las acciones de Nubank, el banco digital más importante de Brasil, de u$s18 a u$s22, marcando un objetivo que podría representar un crecimiento cercano al 25%.

Nubank compite intensamente con Mercado Pago en Brasil, Colombia y México, y tiene planes de expansión hacia Argentina.

Cifras que Hablan por Sí Mismas

Actualmente, el CEDEAR de NU Holdings se cotiza a $13.653 en Ualá, con un ratio de 2:1, lo que permite que dos certificados equivalgan a una acción en Wall Street. Este instrumento no solo brinda exposición a activos en crecimiento, sino que también permite la diversificación de inversiones.

Crecimiento Sostenido en el Sector Financiero

Nubank ha demostrado ser un jugador clave en el sistema financiero latinoamericano, con un crecimiento notable en la cartera de préstamos y tarjetas de crédito, que ha aumentado un 32% interanual. Esto refleja tanto el crecimiento en su base de clientes como un uso intensificado de sus productos.

Además, Citi destaca la mejora en la relación entre préstamos y depósitos (LDR), que ha pasado del 18% a 25% en solo unos meses, lo que demuestra una mayor eficiencia en el uso del capital.

Proyecciones Favorables para el Futuro

Se anticipa que los beneficios de Nubank crecerán entre 5% y 8% en 2025 y 2026, alcanzando cifras entre u$s2.900 millones y u$s4.200 millones.

Este crecimiento sugiere que la compañía está capitalizando un mayor porcentaje de sus depósitos en actividades crediticias, aumentando a su vez su margen financiero sin comprometer la calidad de los activos.

Estructura Operativa Eficiente

El modelo operativo de Nubank, que se basa en un enfoque digital sin la carga de un sistema de sucursales físicas, permite a la empresa mantener bajos costos mientras se expande. Según el informe de Citi, la contribución esperada al resultado consolidado de Nubank ha cambiado de una pérdida de u$s74 millones a una ganancia de u$s19 millones para 2026, lo que subraya la transformación positiva del banco.