CEDEAR de multinacional podría aumentar hasta un 50% en dólares, afirma experto

Uno de los activos más recomendados para los inversores argentinos es el CEDEAR de Boeing, una empresa que se destaca en el diseño y fabricación de aeronaves. Los analistas sugieren que su valor podría aumentar hasta un 50% en los próximos meses.

El CEDEAR de Boeing (BA), líder en el sector de la aviación, ofrece una opción atractiva para quienes buscan resguardarse de la inestabilidad económica. Fundada en Seattle, EE. UU., en 1916, esta compañía emplea a alrededor de 170.000 personas y ha entregado cerca de 6.000 aviones a lo largo de su historia.

Los inversores en Argentina pueden adquirir el CEDEAR de Boeing, lo que les permite comprar una fracción de la acción en pesos, mientras esta cotiza en dólares en Wall Street. Esta alternativa de renta variable está disponible en el ByMA y su valor se ajusta según la fluctuación del dólar y el rendimiento de la empresa en el mercado estadounidense.

Un Resumen de la Situación Actual de Boeing

En 2025, Boeing enfrentó desafíos, reportando un Earnings Per Share (EPS) negativo de -7,47 en el último trimestre y un margen bruto de solo 1,19%. Sin embargo, la compañía presentó su primer flujo de caja positivo desde 2023, alcanzando los u$s238 millones. Además, cuenta con un backlog de más de u$s600,000 millones, impulsado por nuevos pedidos de Emirates por 65 aviones 777X.

Según Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, Boeing ha estabilizado la producción de su modelo 787 y aumentó la producción del 737 a 42 unidades mensuales, lo que indica una recuperación operativa significativa.

CEDEAR Boeing: Una Opción de Inversión Estratégica

Los fundamentos que respaldan las acciones de Boeing sugieren que su CEDEAR es una opción de inversión recomendada. El precio podría aumentar hasta un 50% en los próximos meses.

La acción ha sufrido una corrección considerable en los últimos tres meses (-22%), y actualmente se encuentra en una zona de sobreventa, lo que potencia su atractivo de compra. Castro también destaca que el análisis técnico indica una posible reversión que podría anticipar futuros rebotes.

Proyecciones de Incremento de Precio

Si consideramos el precio actual de la acción en EE. UU. de aproximadamente u$s187, las proyecciones para los próximos meses son altamente prometedoras:

– Escenario moderado: la acción podría alcanzar u$s230, reflejando un aumento del 23%.

– Escenario optimista: el valor podría situarse entre u$s250 y u$s260, lo que implicaría un incremento del 39%.

– Escenario muy optimista: con un posible ascenso a u$s285, el aumento sería del 52%.

Con estas proyecciones, el CEDEAR de Boeing se presenta como un activo interesante para los inversores en busca de oportunidades en el mercado.