Celebrando 40 Años de ‘Nada Personal’

En este 21 de noviembre, se conmemoran cuatro décadas del icónico álbum "Nada Personal" de Soda Stereo, una obra que catapultó a la banda a la fama nacional e internacional.

Un Hito en la Música Argentina

El disco, lanzado originalmente en 1985, marcó un antes y un después en la historia del rock argentino. Con su combinación de vinilo, CD y cassette, «Nada Personal» se convirtió en un fenómeno gracias a éxitos como Nada personal, Cuando pase el temblor, Juegos de seducción y Danza rota. Este segundo álbum consolidó a la banda como un referente del género y les abrió las puertas al ámbito internacional.

Cambios Estratégicos y Giras Exitosas

Antes de embarcarse en la producción de su nuevo material, Soda Stereo vivió varios momentos decisivos. Durante 1985, la banda cambió de representante y emprendió su primera gira en un micro propio, incorporando al tecladista Fabián Quintiero como miembro invitado. Este cambio fue crucial para su crecimiento, que ahora se centraba en conquistar audiencias en todo el país.

Tocando en el Teatro Astros

El grupo volvió al Teatro Astros, donde habían presentado su primer disco meses atrás. Esta vez, realizaron cinco funciones con una innovadora puesta en escena, lo que les permitió consolidar su audiencia en Buenos Aires y empezar a explorar ciudades como Salta, Córdoba y Mendoza.

Una Producción Pionera

Durante el proceso de creación del álbum, la banda decidió mudarse a una quinta en Parque Leloir para concentrarse en la composición. Esta decisión fue una estrategia aconsejada por su manager Alberto Ohanian. A medida que avanzaban, invitaron a otros músicos al estudio, buscando un sonido más contemporáneo y poderoso.

Innovaciones Sonoras

La producción se realizó en las modernas instalaciones de Moebio, a pesar de que la discográfica inicialmente proponía los antiguos estudios de CBS. La incorporación de instrumentos electrónicos y nuevas técnicas de grabación, como las cámaras naturales, fue clave para crear un sonido distintivo que se alejaba de su primer trabajo. Según Gustavo Cerati, el álbum contenía “temas más osados, con una atmósfera densa” que reflejaban su evolución artística.

Un Lanzamiento Sorprendente

El arte del disco, diseñado por Alfredo Lois, presentó varias ediciones con contrastes diferentes, generando interés entre los fanáticos. Al momento de su lanzamiento, se pidió una tirada de 20,000 unidades, un número récord para un segundo álbum en ese entonces, lo que llevó a una ambiciosa campaña de promoción por parte de CBS (hoy Sony Music).

Impacto y Éxito Comercial

Tras su presentación oficial en abril de 1986, que reunió a 16,000 personas en el estadio Obras, las ventas del disco comenzaron a dispararse, alcanzando rápidamente el estatus de Disco de Platino.

Soda Stereo Regresa Con Innovación

Hoy, la banda se prepara para revivir la magia de «Nada Personal» con un espectáculo que incluye a Gustavo Cerati de forma virtual, llevando su legado musical a nuevas audiencias a través de la gira Ecos, que inicia en Buenos Aires y recorrerá toda América.