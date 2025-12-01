Celulares que perderán WhatsApp en diciembre de 2025

Desde diciembre de 2025, varios dispositivos no podrán utilizar WhatsApp. Esta medida busca garantizar la seguridad y el rendimiento de la popular aplicación de mensajería.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular a nivel mundial, dejará de ser compatible con ciertos modelos de celulares a partir del 1 de diciembre de 2025. Este cambio responde a la necesidad de actualizar sus estándares de seguridad y ofrecer un mejor rendimiento.

¿Cuáles celulares dejarán de tener acceso a WhatsApp?

La compañía Meta ha confirmado que únicamente los dispositivos que cuenten con Android 5.0 o versiones superiores o iOS 15.1 en adelante podrán seguir utilizando la aplicación. Aquellos celulares que no pueden actualizarse a estas versiones quedarán inhabilitados, sin la posibilidad de enviar mensajes, realizar llamadas ni crear nuevas cuentas.

Modelos de iPhone afectados

Entre los modelos de Apple, los iPhone 6, 6 Plus y 5s serán los más perjudicados, ya que no alcanzan la versión mínima de iOS requerida por WhatsApp.

Listado de Android en riesgo

En el ámbito de Android, diversos modelos de Samsung Galaxy, como el S4, S5 y Note 3, así como teléfonos de otras marcas como LG, Motorola, Sony, HTC y Huawei, también dejarán de ser compatibles. La mayoría de estos dispositivos se han quedado rezagados en cuanto a actualizaciones del sistema operativo.

Modelos antiguos de Android e iOS se quedarán sin WhatsApp en diciembre de 2025.

Razones detrás de la decisión

WhatsApp realiza ajustes periódicos para asegurar que los dispositivos compatibles reciban las últimas funciones y parches de seguridad. Según datos de Statista, la aplicación cuenta con más de 3.000 millones de cuentas activas mensualmente, lo que la convierte en la opción de mensajería más usada globalmente.

Con el fin de adoptar nuevas tecnologías como la integración de inteligencia artificial y mejorar la privacidad de sus usuarios, es necesario dejar atrás aquellos equipos que no pueden soportar esas innovaciones.

Los usuarios de dispositivos obsoletos tendrán que considerar adquirir un nuevo celular si desean seguir disfrutando de las funcionalidades de WhatsApp, ya que los modelos antiguos no permiten la instalación de versiones más recientes de Android o iOS.