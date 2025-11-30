Central Córdoba y Estudiantes: ¡Sigue el partido en vivo!

Las decisiones de los entrenadores en las últimas horas han generado expectativas sobre el desenlace del encuentro. Eduardo Domínguez y Diego Barrera mueven sus fichas en un juego que se torna crucial.

En un movimiento clave para el próximo partido, Eduardo Domínguez ha optado por realizar tres cambios significativos en su alineación. Tobío Burgos se posicionará en lugar de Tiago Palacios, quien logró marcar un gol anteriormente, mientras que Gastón Benedetti entrará por Edwuin Cetré, considerado el mejor jugador de Estudiantes. Además, Lucas Alario toma el lugar de Facundo Farías, en un intento de revitalizar el ataque del equipo.

La estrategia de Central Córdoba: un cambio inesperado

Por su parte, en Central Córdoba, Diego Barrera también está realizando ajustes importantes. Su decisión de reemplazar a Matías Perelló con un nuevo jugador podría ser un movimiento estratégico que busca fortalecer la defensa ante la ofensiva rival, lo que añade un nivel de tensión al partido.

La importancia de los cambios en momentos clave

Estos ajustes en las alineaciones subrayan la intención de ambos entrenadores de optimizar sus plantillas para el tramo final del campeonato. En un torneo tan competitivo, cada decisión cuenta, y estas modificaciones prometen elevar la adrenalina en el terreno de juego.