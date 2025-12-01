CEO de Salesforce elige Gemini 3 sobre ChatGPT: ‘No hay marcha atrás’

En un giro inesperado, el CEO de Salesforce, Marc Benioff, ha decidido abandonar ChatGPT en favor de Gemini 3, el innovador modelo de inteligencia artificial de Google. Su experiencia revela un cambio significativo en el uso de la IA en el ámbito empresarial.

Una Decisión Impactante Tras Dos Horas de Uso

Benioff, quien ha sido un ferviente defensor de ChatGPT durante los últimos tres años, sorprendió a la comunidad tecnológica al anunciar en la red social X que después de solo dos horas con Gemini 3, no planea regresar a OpenAI. «He usado ChatGPT todos los días durante tres años. Acabo de pasar dos horas en Gemini 3. No voy a volver. El salto es una locura: razonamiento, velocidad, imágenes, video… todo es más nítido y rápido», escribió Benioff, desatando reacciones inmediatas.

Gemini 3: Una Superación Clara

La decisión de Benioff de cambiarse a Gemini 3 indica no solo una preferencia personal, sino también una percepción de que el modelo de Google presenta avances significativos en capacidades multimodales. Gemini 3 integra eficientemente texto, imágenes, audio y video, ofreciendo una experiencia más robusta.

Marc Benioff destaca las ventajas de Gemini 3 sobre ChatGPT.

El Futuro de la IA en Argentina

Además de su uso personal, el cambio de Benioff subraya una tendencia global hacia herramientas más avanzadas, que Salesforce ha documentado en sus informes. El 7º informe State of Service de Salesforce revela que la inteligencia artificial ya actúa como un motor de transformación, gestionando actualmente el 25% de los casos de atención al cliente en Argentina, cifra que se espera que llegue al 40% para 2027.

La IA como Eje Estratégico

En el contexto argentino, la inteligencia artificial se posiciona como una de las principales prioridades para los líderes en servicios. El informe resalta que los agentes de IA no solo automatizan tareas, sino que también comprenden el contexto, toman decisiones y se adaptan en tiempo real, permitiendo que los equipos humanos se concentren en problemas más complejos.

Un Impacto Real en los Profesionales

Los efectos de esta transición son claros: el 87% de los profesionales de atención al cliente ha desarrollado nuevas habilidades gracias al uso de IA, y el 72% siente que su rol se ha vuelto más especializado. Estas cifras indican cómo la inteligencia artificial está moldeando la experiencia laboral en el país.