César Milani: «En EE. UU. un militar retirado debe esperar 7 años para acceder al ministerio de Defensa»

La reciente designación de Carlos Presti como nuevo Ministro de Defensa ha desatado un intenso debate en el ámbito político argentino. César Milani, exjefe del Estado Mayor del Ejército, expresa su desacuerdo con que un militar en actividad asuma esta responsabilidad.

Milani, en una entrevista en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil), manifestó que la ética y la legalidad deben primar en la selección de ministros. En este contexto, enfatizó que en Estados Unidos los oficiales retirados deben esperar siete años antes de ocupar el cargo de Ministro de Defensa. Esta medida, según él, previene el conflicto de intereses y asegura una transición más moral y ética en la gestión pública.

Las Implicancias de la Asunción de Presti

En su exposición, Milani subrayó que «el presidente de la Nación no puede hacer que asuma como ministro de Defensa estando en actividad por cuestiones morales, éticas y hasta legales». Esta afirmación pone de relieve la necesidad de establecer normas claras que eviten situaciones potencialmente conflictivas en la política nacional.

¿Un Militares como Ministro es un Retroceso?

El exmilitar también respondió a las críticas respecto de que la designación de un miembro de las Fuerzas Armadas como Ministro de Defensa representa un retroceso. Para Milani, esa percepción es «totalmente falsa». Argumentó que si un militar cuenta con la idoneidad necesaria, su nombramiento debe ser contemplado, siempre y cuando cumpla con requisitos como haber solicitado su retiro.

Un Debate Necesario

El tema caló hondo en la política local ya que refleja una discusión más amplia sobre el rol de los militares en la esfera pública. Milani sugirió que las fuerzas políticas deberían haber tomado decisiones proactivas sobre la integración de militares retirados en ministerios clave, especialmente en el ámbito de la defensa nacional.

Las Lecciones del Pasado

Milani, quien estuvo al frente del Ejército entre 2013 y 2015, también recordó el legado de la dictadura y la importancia de no olvidar los crímenes del pasado. En este sentido, opinó que la sociedad debe aprender de los errores anteriores para evitar que el ciclo de violencia y violaciones de derechos humanos se repita.

Una Mirada Crítica sobre la Historia

Milani no esquivó la historia reciente y los traumas colectivos que todavía afectan a la sociedad argentina. Al respecto, mencionó que la designación de Presti, cuyo padre estuvo vinculado a crímenes de lesa humanidad, puede reabrir viejas heridas. «El tema de fondo es que nosotros tenemos la herida abierta de lo que pasó en los años 70», dijo, lo que refuerza la necesidad de un debate maduro sobre estos temas en la actualidad.

Reflexiones sobre el Futuro

Con miras al futuro, Milani sugirió que se debe fomentar un diálogo abierto que permita abordar las percepciones erróneas sobre la relación entre militares y la política civil. «Debemos entender que en la Fuerza Armada hay dos alas muy marcadas. Es fundamental insertar a los militares en la vida política del país de manera responsable», concluyó.