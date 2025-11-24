César Milani lanza duras críticas a Agustín Rossi

La elección de Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa desató un intenso debate en el ámbito político y social, generando reacciones encontradas entre diversos sectores.

Reacciones Encontradas a la Elección de Presti

La designación de Carlos Presti, actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, provocó críticas especialmente entre figuras del kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos. Argumentan que la elección de un militar al frente de esa cartera es un retroceso para la democracia.

César Milani Defiende la Elección

En medio de este torbellino de opiniones, César Milani, ex jefe del Ejército, salió en defensa de la decisión. A través de un comunicado en redes sociales, Milani afirmó que es “rotundamente falso” que la designación de un militar represente un retroceso democrático. Además, arremetió contra Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, acusando a su liderazgo de haber desembocado en la actual situación política del país.

La Crítica de Agustín Rossi

Agustín Rossi, por su parte, cuestionó abiertamente la decisión del Gobierno de Javier Milei. En su visión, la elección de un militar para la cartera de Defensa “no es deseable” y puede generar distorsiones en el desarrollo democrático de Argentina. Rossi, quien regresará a la Cámara baja en diciembre, enfatizó que mantener la conducción civil y política de la defensa ha sido un esfuerzo constante en los últimos 42 años.

Un Cambio Esperado en el Gabinete

El reciente anuncio acerca de que Presti asumirá el control del Ministerio de Defensa cuando Luis Petri asuma su cargo como diputado marca un cambio significativo en el gabinete de Milei. Este movimiento también incluye el nombramiento de Alejandra Monteoliva en Seguridad, quien reemplazará a Patricia Bullrich.

Críticas a la Elección de Presti

Milani expresó su descontento con la elección de Presti, argumentando que representa al “ala liberal” que históricamente ha perjudicado a las fuerzas armadas. Aunque se mostró favorable a la designación de un militar como ministro, cuestionó las motivaciones detrás de esta elección.

Un Futuro Optimista

A pesar de sus críticas hacia Presti, Milani se mostró optimista respecto a que en el futuro la defensa argentina estará en manos de un líder “auténticamente nacional” que priorice los intereses de la patria y busque integrarse con el pueblo.

Enfáticos Cuestionamientos de Rossi

Rossi también planteó interrogantes sobre la lealtad del nuevo ministro, preguntando si estas estarán con el Presidente o con sus compañeros militares. Estas declaraciones resaltan el temor de un retroceso institucional en la política de defensa argentina.