Chacarita se prepara para su propio festival

Este sábado 29 de noviembre, desde las 16 horas, el barrio de Chacarita se vestirá de fiesta con la primera edición del Festival Te Conozco Chacarita, un evento gratuito que invita a todos a explorar la rica historia y cultura de la zona.

El festival promete ser una jornada vibrante, con la participación de más de 80 espacios culturales, incluyendo centros recreativos, bares, cafés y restaurantes, que ofrecerán actividades interactivas con artistas, escritores, fotógrafos y diseñadores. Habrá caminatas temáticas, talleres, charlas y propuestas gastronómicas pensadas para disfrutar en familia.

Actividades para Todos los Gustos

Entre las experiencias más destacadas se encuentran los recorridos guiados que permitirán a los visitantes conocer a fondo Chacarita. Los tours “Chacarita Ayer y Hoy” y “Caminar Despiertxs” comenzarán desde el Parque Los Andes a las 16:00 y 16:30 horas, respectivamente. Además, habrá una salida fotográfica colaborativa para capturar la esencia del barrio, tal como lo ven sus habitantes (requiere inscripción previa).

Gastronomía y Memoria Colectiva

Los amantes de la gastronomía podrán disfrutar de descuentos y platos especiales en los locales de la zona. Asimismo, se llevará a cabo “Chacarita Abre sus Álbumes”, donde los vecinos compartirán fotografías y recuerdos, creando un archivo afectivo que junto a un videomapping mostrará imágenes históricas del barrio.

Cierre a Todo Rock en el Bar Rodney

Para cerrar la jornada, el icónico Bar Rodney será el escenario de una velada rockera con transmisión en vivo de un programa de radio y la oportunidad de contar anécdotas y disfrutar de buena música en un entorno emblemático.

Un Proyecto Colectivo y Autogestivo

“Este festival es un puente entre el pasado y el presente”, explicó Bárbara Prajs, organizadora del evento. “Buscamos resaltar la historia de nuestro barrio y recuperar espacios que suelen pasar desapercibidos, así como fomentar la conexión entre vecinos”.

Te Conozco Chacarita ha sido desarrollado de manera autogestiva, donde cada artista y vecino ha contribuido con su talento y esfuerzo. “Este festival simboliza nuestra esencia: un barrio lleno de vida, creatividad y fuerza colectiva”, agregó Prajs.

El evento cuenta con el patrocinio de varias empresas locales como Salgado Alimentos, La Fuerza y Martín Pelach Inmobiliaria, entre otros, así como la colaboración de la Comuna 15.

Síguenos en Instagram: @teconozcochacarita