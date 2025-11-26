Champions League: Sigue la Acción en Vivo

La jornada de hoy en la Champions League promete ser electrizante, con partidos clave y el talento argentino brillando en varias canchas de Europa.

Dominik Szoboszlai logró empatar para el Liverpool en Anfield, después de una destacada asistencia de Cody Gakpo, en un duelo crucial contra el PSV. Mientras tanto, el Atlético de Madrid abrió el marcador gracias a un tanto polémico de Álex Baena, que el árbitro francés François Letexier validó tras revisar el VAR.

Goleadores Internacionales en la Jugada

En otro emocionante encuentro, Olympiacos sorprendió al Real Madrid con un golazo de Chiquinho que posicionó al equipo griego con ventaja. Los holandeses del PSV también marcaron primero, gracias a un penal ejecutado por Ivan Perišić, que aprovechó una mano en el área rival.

Intensidad en Todos los Frentes

La segunda tanda de partidos de esta jornada de Champions League ya está en marcha, incluyendo siete encuentros entre potencias futbolísticas, y con una notable representación argentina en equipos como Atlético de Madrid, Inter, Olympiacos, Liverpool y Tottenham.

¡IMPRESIONANTE CLIMA EN LONDRES PARA UN DUELO TOP ENTRE ARSENAL VS. BAYERN MÚNICH POR LA #CHAMPIONSxESPN!

📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025

Empate Dramático y Partidos Atractivos

El Pafos logró un agónico empate 2-2 contra el Mónaco, destacando la actuación de David Luiz, quien anotó de cabeza, y Mohammed Salisu, que marcó un autogol. A pesar de los goles de Takumi Minamino y Folarin Balogun para el Mónaco, el desenlace fue emocionante.

En Copenhague, el equipo local se impuso 3-2 sobre Kairat Almaty en un encuentro lleno de goles. Viktor Dadason, Jordan Larsson y Robert anotaron para los daneses, mientras que los visitantes intentaron remontar en los minutos finales, pero no fue suficiente.

Presencia Argentina en los Campos de Juego

Julián Álvarez será titular en el Atlético de Madrid para un importante choque contra el Inter, donde Lautaro Martínez liderará el ataque rival. A su vez, el conjunto dirigido por Diego Simeone presentará de inicio a figuras como Juan Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone. Es notable mencionar que Jan Oblak se ausenta por una molestia en la rodilla, confirmando su lugar en el banco a Thiago Almada y Nicolás González.

Por su parte, Alexis Mac Allister sera una de las estrellas en el Liverpool frente al PSV, mientras que Cristian Romero se presenta como capitán en el Tottenham, dispuesto a liderar a su equipo en un reto contra el PSG.

Partidos Esperados y Buenas Expectativas

El cruce entre Arsenal y Bayern Múnich es uno de los más esperados de la jornada, donde ambos equipos llegan con un rendimiento notable, con el Bayern aún invicto en la temporada. Tras un inicio prometedor, el equipo de Arne Slot busca regresar a la senda del triunfo tras dos derrotas en la Premier League.

Además, Xabi Alonso necesita una victoria frente a Olympiacos luego de perder ante Liverpool, en una semana complicada que también lo ha visto acumular empates en la liga española.

Finalizando la Jornada de Champions

Hoy se lleva a cabo la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League, con un cuadro repleto de duelos apasionantes. Los primeros encuentros comenzaron a las 14:45, y los más destacados se jugarán a partir de las 17:00. Estos partidos se podrán seguir en vivo a través de varias plataformas de transmisión.