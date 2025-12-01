Un exalto oficial del Reino Unido ha destapado un posible encubrimiento de actos ilegales por parte de las unidades SAS en Afganistán, revelando una inquietante cadena de muertes no justificadas que se prolongó por años.

Detalles del Testimonio Revelador

Durante una investigación en curso, un informante clave ha expuesto que los problemas sobre asesinatos extrajudiciales podrían haberse detenido en 2011, pero debido a la inacción superior, continuaron hasta 2013. Sus alegaciones incluyen el trágico caso de dos niños que fueron asesinados en su cama durante una operación militar.

La Voz que se Alza

Conocido como N1466, el informante declaró que advirtió sobre posibles “crímenes de guerra” en febrero de 2011, pero sus preocupaciones fueron ignoradas. Señaló que “podríamos haberlo detenido en ese momento” y que, de haberlo hecho, muchas vidas, incluidas las de los dos menores, habrían sido salvadas.

El Impacto Humano de las Operaciones

Los niños Imran y Bilal, junto a sus padres, perdieron la vida en un operativo en la aldea de Shesh Aba en 2012, un incidente que aún causa profundo dolor en sus familiares. El tío de los pequeños, en un emotivo testimonio, pidió justicia, lamentando la tragedia que les tocó vivir.

Alegaciones de Encubrimiento

N1466 acusó a la dirección de las fuerzas especiales de haber tomado decisiones conscientes para suprimir la información relacionada con las supuestas criminalidades. Afirmó que, en lugar de abordar el problema, se creó un “ejercicio fake” para aparentar que se estaban realizando las debidas acciones correctivas.

Continuación de las Violaciones

Tras regresar al servicio en 2014, el exoficial constató que los asesinatos habían seguido. En una declaración ante la policía militar, N1466 reveló su frustración por pertenecer a una organización que permitió a grupos fuera de control actuar sin remordimientos. También relató un caso en el que su equipo disparó a un toldo de mosquitero, revelando que detrás estaban mujeres y niños.

Un Llamado a la Responsabilidad

El informante subrayó la creciente preocupación sobre la inobservancia de las Convenciones de Ginebra, destacando la grave falta de responsabilidad sobre las vidas de los detenidos. Detalló cómo algunos operativos se llevaron a cabo con un alarmante número de muertos y pocos armamentos recuperados.

Reflexiones sobre la Ética del Servicio

N1466 concluyó su testimonio señalando que las acciones observadas dañaron la reputación de las fuerzas especiales, subrayando que “no nos unimos a las SAS para este tipo de comportamiento”. El equipo del Ministerio de Defensa ha afirmado su compromiso con la transparencia y la responsabilidad, enfatizando la importancia de la investigación en curso.