China: Un Socio Clave para Argentina

Macri advierte a Milei sobre la importancia de las relaciones con China

El expresidente Mauricio Macri destaca la relevancia de mantener alianzas estratégicas con China, incluso tras el reciente acuerdo con Estados Unidos. Su mensaje es claro: no subestimar el papel del gigante asiático.

Días después de que Argentina sellara un acuerdo comercial con Estados Unidos, el exmandatario Mauricio Macri hizo un llamado a mantener y fortalecer las relaciones con China, considerando que esta nación es «más complementaria» para el país sudamericano.

«China necesita nuestra materia prima y alimentos, a diferencia de Estados Unidos, que produce todo lo que consume», enfatizó Macri en una entrevista concedida a Seúl.

Las relaciones con China son clave

Macri destacó la distancia cultural entre Argentina y ambos países, señalando que es fundamental no interrumpir el proceso de cooperación con China. «A pesar de la presión que enfrenté de líderes como Obama y Trump, logré mantener nuestra relación con China», recordó.

Advertencia a Javier Milei

El ex presidente dejó una clara advertencia a Javier Milei, quien ha manifestado su alineación con Estados Unidos e Israel. «Necesitamos tener buenas relaciones con más países que solo Estados Unidos e Israel», afirmó, subrayando la importancia de la diversificación en relaciones exteriores.

Proyectos estratégicos en juego

Macri también mencionó ejemplos concretos, como el auge de la exportación de carne, arándanos, cerezas y soja hacia China. Resaltó que, debido a la influencia de la administración Trump, la Casa Rosada había ordenado paralizar la construcción del China Argentina Radio Telescopio (CART), un proyecto colaborativo que reúne el esfuerzo de instituciones nacionales e internacionales, y que actualmente está detenido a pesar de su avanzado desarrollo.

Con estas declaraciones, Macri refuerza su postura sobre la necesidad de un enfoque más amplio en la política exterior de Argentina, en un momento donde las decisiones tienen un papel fundamental en el futuro económico del país.