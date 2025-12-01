ChiquiMafia: Los trolls oficialistas arremeten contra la AFA

La confrontación entre el gobierno de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se intensifica con el resurgimiento del hashtag #ChiquiMafia, dirigido contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, tras su reciente ratificación como representante de la CONMEBOL ante la FIFA.

En una atmósfera de creciente presión política, el término #ChiquiMafia ha cobrado relevancia, acusando a Tapia de corrupción y manejos irregulares después de su reafirmación en un congreso celebrado en Lima. Aunque su designación logró unanimidad, las redes sociales se inundaron de críticas de seguidores del presidente Milei, quienes exigen su salida del cargo.

Escándalos Recentes y Críticas Abiertas

La controversia rodea a la AFA debido a acusaciones de irregularidades en elecciones pasadas y decisiones de árbitros que han suscitado el descontento público. En octubre, Milei anunció una auditoría para investigar manipulaciones que, según él, son comparables a los fraudes en Venezuela. Aún más explosiva fue la reciente designación de Rosario Central como campeón anual, una decisión que Tapia defendió aludiendo a su experiencia en el fútbol, lo que generó aún más críticas de favoritismo.

Corrupción y Lavado de Dinero: Nuevas Denuncias

El clima de escándalo se agudiza con la acusación de lavado de dinero en una financiera relacionada con Tapia, presentada el 26 de noviembre. Además, la polémica se amplía debido a la confrontación con Estudiantes de La Plata, cuyo presidente, Juan Sebastián Verón, ha denunciado sanciones tras publicar comunicados críticos hacia la AFA en medio de la presión por avanzar hacia un modelo de sociedades anónimas deportivas.

La Guerra Digital y la Polarización del Fútbol Argentino

Los seguidores del oficialismo han tomado las redes para amplificar este conflicto, con cuentas que publican videos y mensajes en apoyo a Milei y en contra de Tapia. El hashtag #ChiquiMafia ha generado más de 20 menciones por hora, reflejando una atmósfera de polarización que fusiona críticas políticas con demandas de una mayor transparencia en el fútbol.

Esta batalla en el ámbito digital no solo ha empañado la imagen de Tapia, sino que también ha dividido a la comunidad futbolística entre quienes defienden el statu quo y aquellos que claman por reformas profundas. Mientras tanto, los hinchas claman por un cambio en un deporte cada vez más vinculado a la política.