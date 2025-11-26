Chofer de DiDi hiere a pasajero con un cascote tras disputa por transferencia

Un grave incidente tuvo lugar en Córdoba cuando un hombre fue atacado con un cascote por un chofer de DiDi tras un malentendido relacionado con un pago. La víctima, Martín Morales, de 34 años, se encuentra en estado crítico en la terapia intensiva.

La situación se desató mientras Morales, acompañado por sus hijos de 12 y 6 años, se trasladaba desde Plaza España a su hogar en el barrio San Salvador. Según su hermana, Lucía, la violencia surgió cuando concordaron realizar el pago mediante transferencia y el conductor alegó que este no se había recibido.

El dramático momento del ataque

«Mientras mi hermano intentaba explicarle que el pago podría no haber ingresado por problemas de señal, el conductor decidió actuar de manera violenta. Sin aviso, lo atacó por detrás, golpeándolo en la cabeza con un cascote que había en la vereda. Mi hermano cayó al suelo, entre consciente e inconsciente”, relató Lucía, visiblemente conmovida.

A pesar de la gravedad de la situación, los hijos de Morales mostraron una gran valentía. Su sobrino sufrió un shock al presenciar la agresión, pero logró actuar rápidamente al buscar una toalla para detener la hemorragia y pedir ayuda.

Un hecho que preocupa

Lucía destacó que el agresor, de 47 años, quedó en el lugar pidiendo disculpas. “Él rogaba perdón a mis sobrinos y a los vecinos mientras la policía llegaba”, aseguró la hermana, quien también enfatizó que su hermano nunca mostró intención alguna de pelear. “Es una persona pacífica y un excelente padre”, agregó.

El contexto de la violencia urbana en Córdoba ha llevado a algunos a proponer la creación de una fiscalía especializada en siniestros viales, considerando que el 93% de estos casos no llegan a juicio.

El pago nunca fue el problema

Lucía concluyó diciendo que el problema nunca fue el monto del pago, afirmando: “El pago impactó, pero no era el motivo de la agresión.” La familia espera por la recuperación de Martín, confiando en que todo se resolverá de la mejor manera posible.