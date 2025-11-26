Chofer se quedó dormido: la hipótesis principal del accidente

Tiroteo en la ruta: un trágico vuelco de colectivo deja dos muertas y varios heridos

Un accidente fatal en la Autovía 2 ha conmocionado a la sociedad argentina. Un colectivo que transportaba a 56 pasajeros se volcó en una curva peligrosa, dejando un saldo trágico y una serie de interrogantes sobre lo sucedido.

Accidente mortal en la Autovía 2 El incendio del sol apenas iluminaba el cielo claro cuando un colectivo de doble piso perdió el control y se volcó en el kilómetro 325, cerca de General Pirán. La falta de obstáculos en la ruta a esa hora ha complicado la búsqueda de respuestas sobre el motivo del siniestro.

Detalles del viaje El colectivo partió en la madrugada desde la zona oeste del Conurbano y se dirigía hacia el Gran Hotel Provincial en Mar del Plata, donde se llevaría a cabo el 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular, evento que contaría con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Las consecuencias del accidente El desenlace fue trágico: dos pasajeras murieron en el lugar, cuatro heridos graves fueron trasladados a Mar del Plata y 39 personas sufrieron lesiones leves, siendo atendidas en clínicas cercanas.

La investigación avanza El chofer, Héctor Oscar Giurliddo, de 48 años, fue aprehendido y se le realizó un test de alcoholemia, que resultó negativo. No obstante, se están realizando análisis de sangre para descartar cualquier otra sustancia. Giurliddo está siendo investigado por homicidio culposo agraviado.

Hipótesis del accidente El fiscal, Germán Vera Tapia, sostiene que la principal hipótesis apunta a que el conductor podría haberse quedado dormido al volante. Aunque en su primera declaración mencionó haber esquivado a otro vehículo, peritos no encontraron rastros de frenadas en la escena del accidente. “Por ahora, descarto el factor velocidad en el siniestro”, agregó.

Condiciones de la carretera Los expertos han asegurado que el estado de la vía era normal y que no había señales de un mal estado que pudiera haber causado el accidente. La Autovía 2, administrada por la estatal Aubasa, está en función normal, aunque se planifica repavimentar algunos tramos.

El evento suspendido El trágico accidente generó la suspensión del Encuentro Internacional de Hábitat Popular. Kicillof, que debía participar, canceló su visita tras conocerse la noticia del siniestro.

Estado de los heridos Los heridos graves presentan múltiples traumatismos, incluyendo contusiones severas. Afortunadamente, las autoridades informaron que están fuera de peligro, aunque permanecerán hospitalizados para recibir atención médica adecuada.