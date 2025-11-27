Christian D’Alessandro: «Los jubilados enfrentan una pérdida real del 27%, incluso con el bono»

En un contexto marcado por la inflación, los jubilados argentinos recibirán en diciembre un incremento que, aunque significativo, sigue sin alcanzar el costo real de vida.

El abogado especializado en temas previsionales, Cristian D’Alessandro, compartió en Canal E detalles sobre los ajustes financieros para los jubilados y alertó sobre el impacto de la inflación en sus haberes.

Crecimiento en las prestaciones de diciembre

D’Alessandro confirmó un aumento del 2,3% para todas las prestaciones de ANSES a partir de diciembre. Esto significa que la jubilación mínima se establecerá en 340.879 pesos sin el respectivo bono. Si se suma el bono de 70.000 pesos y medio aguinaldo, la cifra total alcanzará 581.319 pesos, un aumento que es bienvenido, aunque aún insuficiente frente a la suba del costo de vida.

En lo que respecta a la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima, el monto sin bono será de 272.703 pesos, alcanzando cerca de 480.000 pesos si se consideran todos los adicionales.

Sin embargo, D’Alessandro enfatizó que estos incrementos no alcanzan a compensar la pérdida acumulada en el último año. Afirmó que “la pérdida real es del 27% para los jubilados de la mínima, incluso con el bono incluido”, en un entorno donde los costos de servicios, medicamentos y diversas necesidades aumentan mucho más que la inflación general.

La realidad de los docentes y su relación con la jubilación

En su análisis, el abogado también abordó la movilidad docente, que ajusta trimestralmente. Para los docentes nacionales no universitarios, se prevé un incremento del 7,5% en diciembre, enero y febrero, mientras que los universitarios recibirán solo un 3,85%. Esto equivale a un aumento mensual de apenas 1%, lo que resulta insuficiente para mantener el poder adquisitivo.

D’Alessandro destacó que “cada vez son más los jubilados que buscan trabajos informales porque no logran sostenerse”. Este fenómeno es preocupante, ya que muchos trabajan por necesidad y no por elección, lo que agrava la situación en un mercado laboral ya debilitado.

¿Qué nos depara el futuro en términos de reformas previsionales?

El abogado también se refirió a posibles reformas en el sistema previsional, expresando su preocupación ante rumores sobre limitaciones a las prestaciones, como la imposibilidad de que una persona reciba tanto pensiones como jubilaciones. “Esto sería una barbaridad”, afirmó.

D’Alessandro instó a estar atentos a un tema crítico relacionado con PAMI: “Los jubilados que necesitan pañales y no se reinscriban antes del 30 de noviembre perderán su cobertura en diciembre”.