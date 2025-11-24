Ciclo Lectivo 2026 en CABA: Todo lo que Debes Saber

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha revelado las fechas clave del calendario escolar para el 2026, generando expectativas entre estudiantes y docentes.

Fechas de Inicio y Cierre de Clases

Las clases comenzarán el 25 de febrero para los niveles inicial y primario, mientras que los estudiantes de secundaria empezarán sus actividades el 2 de marzo. Todos los niveles educativos concluirán el año lectivo el 18 de diciembre, cumpliendo con lo establecido por el Consejo Federal de Educación.

Vacaciones de Invierno 2026

Las vacaciones de invierno se han programado del 20 al 31 de julio, facilitando una pausa en el semestre escolar. Esta tiempo es crucial para que las familias organicen sus actividades recreativas y las escuelas lleven a cabo evaluaciones y cierres pedagógicos.

Carga Horaria y Requisitos Académicos

El plan educativo requiere un mínmo de 190 días de clases efectivos y una carga horaria específica. Cada jornada escolar debe tener al menos 4 horas de actividades pedagógicas para ser considerada válida. Así quedan establecidos los requisitos mínimos por nivel:

Nivel Inicial: 570 horas anuales

Nivel Primario: 760 horas anuales

Nivel Secundario: 900 horas anuales

Si alguna jurisdicción no alcanza los 190 días efectivos, deberá implementar modalidades de recuperación, ya sea mediante jornadas extendidas o programas complementarios.

Finalización del Ciclo Lectivo 2025

Mientras se ultiman detalles para 2026, varias provincias están en sus etapas finales del ciclo 2025. Catamarca, Jujuy y Santa Fe cerraron el ciclo el 12 de diciembre, mientras que otras lo harán entre el 19 y 22 de diciembre según sus respectivos calendarios. En CABA, el ciclo actual finalizará el 19 de diciembre de 2025, permitiendo un receso de más de dos meses antes del inicio del nuevo año escolar.