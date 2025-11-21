Cierra una icónica plataforma de análisis histórica

La reconocida plataforma de análisis de aplicaciones descentralizadas DappRadar anunció su cierre definitivo, dejando un vacío en el monitoreo de un ecosistema que sigue en crecimiento.

DappRadar, un pilar en la industria del análisis de aplicaciones descentralizadas durante siete años, ha confirmado su cese de operaciones debido a problemas de sostenibilidad financiera. Este cierre marca el fin de una era vital para la monitorización en el ecosistema de Web3.

Fundada en 2018 por Skirmantas Januškas y Dunica Dragos, DappRadar rápidamente se estableció como una referencia para desarrolladores e inversores que buscaban un entendimiento más profundo sobre las dapps (aplicaciones digitales que funcionan sobre blockchains sin un servidor central).

La Trayectoria de DappRadar en el Ecosistema Blockchain

Al ofrecer métricas claras y accesibles sobre el rendimiento de diversos proyectos en múltiples cadenas de bloques, DappRadar ayudó a solidificar el camino en una industria aún en sus inicios. Su propuesta comenzó a ganar tracción tras el auge de CryptoKitties, demostrando que la tecnología blockchain podía superar las finanzas y abrir nuevos horizontes digitales.

Impulsados por este fenómeno, los fundadores diseñaron una plataforma que visibilizaba la innovación descentralizada, creando un espacio esencial para comprender el dominio de las aplicaciones y servicios en el nuevo entorno digital.

Impacto del Cierre en el Mercado de Criptomonedas

La decisión de cerrar DappRadar conmocionó al mercado de criptomonedas. En un comunicado directo, los fundadores señalaron: «Tras siete años de trabajo, hemos tomado la difícil decisión de cerrar DappRadar. Exploramos todas las opciones posibles, pero lamentablemente no es sostenible continuar.»

Este cierre no solo afecta la plataforma, sino que también ha tenido un impacto inmediato en el token RADAR, cuya cotización ha caído más de un 30%, actualmente valorada en aproximadamente u$s0,00065.